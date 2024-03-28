半透明、更性感！RADO推新款晶萃鏤空鑽表太迷人
令人感覺到怦然心動，不盡然是一種大開大闔的姿態，適當的保留反帶來更多的想像空間。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）發表了新款Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空腕表，結合開放式面盤、鑽石鑲嵌與柔美光澤的珍珠母貝，猶如古詩中的「猶抱琵琶半遮面」，展現雅致內斂的明亮性感。
新款的Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空表，帶來人們對永恆的想像：一道微彎的弧形象徵了一座橋墩，連結著過去和未來，此地和遠方，也像是具象的手表、但賦予了時間辨讀功能與哲學的玩味。表款具有一體成型式的高科技陶瓷表帶，並以使用Nivachron™抗磁游絲的R734自動上鍊機芯為表款動力，不僅正面將有一半機芯「外顯」，透明的後底蓋也可飽覽欣賞R734機芯的日內瓦波紋、倒角打磨的修飾工序細節。
表款將有兩種材質選擇：白色珍珠母貝搭配白色高科技陶瓷表帶，以及深棕色珍珠母貝面盤搭配棕色的高科技陶瓷表帶；相同的是：12個代表小時的時間刻度再鑲嵌以鑽石，讓每個整點的來到都似有閃耀發生。柔美也堅毅、大方外顯也適當保留餘韻，或就是Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空腕表的最大魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言