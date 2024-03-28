半透明、更性感！RADO推新款晶萃鏤空鑽表太迷人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
瑞士雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空自動鑽表，以一半開放式機芯、一半珍珠母貝面盤，展現雙重質感的魅力。圖／RADO提供
瑞士雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空自動鑽表，以一半開放式機芯、一半珍珠母貝面盤，展現雙重質感的魅力。圖／RADO提供

令人感覺到怦然心動，不盡然是一種大開大闔的姿態，適當的保留反帶來更多的想像空間。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）發表了新款Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空腕表，結合開放式面盤、鑽石鑲嵌與柔美光澤的珍珠母貝，猶如古詩中的「猶抱琵琶半遮面」，展現雅致內斂的明亮性感。

新款的Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空表，帶來人們對永恆的想像：一道微彎的弧形象徵了一座橋墩，連結著過去和未來，此地和遠方，也像是具象的手表、但賦予了時間辨讀功能與哲學的玩味。表款具有一體成型式的高科技陶瓷表帶，並以使用Nivachron™抗磁游絲的R734自動上鍊機芯為表款動力，不僅正面將有一半機芯「外顯」，透明的後底蓋也可飽覽欣賞R734機芯的日內瓦波紋、倒角打磨的修飾工序細節。

表款將有兩種材質選擇：白色珍珠母貝搭配白色高科技陶瓷表帶，以及深棕色珍珠母貝面盤搭配棕色的高科技陶瓷表帶；相同的是：12個代表小時的時間刻度再鑲嵌以鑽石，讓每個整點的來到都似有閃耀發生。柔美也堅毅、大方外顯也適當保留餘韻，或就是Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空腕表的最大魅力。

瑞士雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空自動鑽表，11萬9,700元。圖／RADO提供
瑞士雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空自動鑽表，11萬9,700元。圖／RADO提供
瑞士雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空自動表，10萬3,100元。圖／RADO提供
瑞士雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空自動表，10萬3,100元。圖／RADO提供
RADO推出新款Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空腕表，將機芯的一半外顯，並結合鑽石鑲嵌、珍珠母貝面盤的柔美，雅致內斂、閃耀當代。圖／RADO提供（合成圖）
RADO推出新款Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空腕表，將機芯的一半外顯，並結合鑽石鑲嵌、珍珠母貝面盤的柔美，雅致內斂、閃耀當代。圖／RADO提供（合成圖）

珍珠 腕表 鑽石

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