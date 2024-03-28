半透明、更性感！RADO推新款晶萃鏤空鑽表太迷人

令人感覺到怦然心動，不盡然是一種大開大闔的姿態，適當的保留反帶來更多的想像空間。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）發表了新款Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空腕表，結合開放式面盤、鑽石鑲嵌與柔美光澤的珍珠母貝，猶如古詩中的「猶抱琵琶半遮面」，展現雅致內斂的明亮性感。

新款的Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空表，帶來人們對永恆的想像：一道微彎的弧形象徵了一座橋墩，連結著過去和未來，此地和遠方，也像是具象的手表、但賦予了時間辨讀功能與哲學的玩味。表款具有一體成型式的高科技陶瓷表帶，並以使用Nivachron™抗磁游絲的R734自動上鍊機芯為表款動力，不僅正面將有一半機芯「外顯」，透明的後底蓋也可飽覽欣賞R734機芯的日內瓦波紋、倒角打磨的修飾工序細節。