國民早餐看過來！他力推全聯「這一物」外酥內軟 老饕大讚：便宜又健康

大家早餐喜歡吃什麼呢？有網友在全聯看到很多人大推這款「麥味登古早味蘿蔔糕」，而且切片包裝，方便好拿取，推薦給喜歡自己煎蘿蔔糕當早餐的人。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，第一次買冷凍蘿蔔糕，看到很多人大推這款「麥味登古早味蘿蔔糕」，想說自己買來試試看，而且是切片包裝，方便好拿取，冷凍保存不需解凍就可以下鍋，自己想煎多酥就可以多酥，裡頭也一樣軟嫩，推薦也在找尋蘿蔔糕的你/妳。

大家早餐喜歡吃什麼呢？有網友在全聯看到很多人大推這款「麥味登古早味蘿蔔糕」，而且切片包裝，方便好拿取，推薦給喜歡自己煎蘿蔔糕當早餐的人。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「好吃」、「這個的很好吃，上禮拜才買，而且都已經切好，直接剪很方便」、「我們這邊都買不到」、「這牌的蘿蔔糕真的好煎又好吃」、「以這個價位來說吃起來算不錯，我也回購好幾次了」、「無敵好吃」、「我今天也煎這個吃+泡菜」。不少網友分享這款蘿蔔糕煎來當早餐吃超健康，「我早上也煎這個來吃，再加顆蛋，便宜又健康」、「這個蘿蔔糕還不錯吃，昨天才煎來當早餐」、「我早上有煎這個來吃，不錯吃欸！」

不過，有人認為現做的比較好吃，「這款吃不習慣，還是現做的好吃」、「還是喜歡買現做的」、「這款吃起來普普通通」、「就是中規中矩的蘿蔔糕」。此外，有網友推薦他牌不錯吃，「禎祥比較好吃」、「禎祥港式蘿蔔糕也不錯吃」、「我都買禎祥的」。