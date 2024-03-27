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Bottega Veneta推春夏新包Andiamo、Rumple就是愛旅行

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透過特殊的編織工藝，Bottega Veneta讓運用小牛皮的Rumple包款纖薄但具有皮革的優雅質感，輕快隨身。圖／Bottega Veneta提供
透過特殊的編織工藝，Bottega Veneta讓運用小牛皮的Rumple包款纖薄但具有皮革的優雅質感，輕快隨身。圖／Bottega Veneta提供

隨著天氣的逐漸回溫，夏日的氣息似也在不遠處浮現。義大利品牌Bottega Veneta近日連續推出兩款新包：散發懷舊與旅行聯想的Andiamo，以及強調輕快的Rumple，後者以斜背帶出活力，後者則邀請中國超模劉雯拍攝形象廣告，展現海濱岩岸旁的愜意自由。

工藝、創造力與動態感，正是Bottega Veneta 2024春夏的設計主軸，而品牌創意總監Matthieu Blazy更將以Rumple包款帶領男性前往一趟無限可能的壯遊。可肩背可斜背的Rumple包運用Bottega Veneta經典的皮革編織工藝，並獻上石板灰、石墨灰、稻草黃、棕、黑色的多元色彩。兩種尺寸的大型款可成為公事包或書包，小型款則便利於旅行、輕裝上路，訂價約自11萬3,000元至13萬6,500元不等。

2023年首度在秀場現身的「Andiamo」，則成為本季喜愛旅行女性的亮點推薦。義大利文Andiamo譯為中文為「出發」，而使用帆布為主體，並在包款點綴上水洗布里斯托爾小牛皮的Andiamo，更像是從名稱就呼喚著那些渴望遠方與自由的靈感。Andiamo包結合了帆布與法國原產的布里斯托爾小牛皮，後者在經過清洗和手工刷洗過後具有著堅韌結構與柔軟觸感，並與帆布形成了鮮明的質地比對，甚至帶有些許的懷舊感。

只見中國超模劉雯在形象廣告中身處在灰色的海岸岩石一側，半跨、手持包款、面向鏡頭的自信神情，有別傳統中海岸等同泳裝的刻板印象。包款並有兩種尺寸，可隨時收納、隨時起身。且讓Andiamo伴隨一趟臨時動議的小旅行，在不期而遇中收穫精彩、打「包」豐盛。

除了男士新款的Rumple包，Bottega Veneta的Andiamo包款也推出形象廣告，並邀請中國超模劉雯入鏡。圖／Bottega Veneta提供
除了男士新款的Rumple包，Bottega Veneta的Andiamo包款也推出形象廣告，並邀請中國超模劉雯入鏡。圖／Bottega Veneta提供
Rumple包款推出稻草黃、石板灰等多種新色，加上纖薄的小牛皮與編織紋理，隨身、也隨型。圖／Bottega Veneta提供
Rumple包款推出稻草黃、石板灰等多種新色，加上纖薄的小牛皮與編織紋理，隨身、也隨型。圖／Bottega Veneta提供

Rumple稻草黃編織皮革斜背包，11萬3,000元。圖／Bottega Veneta提供
Rumple稻草黃編織皮革斜背包，11萬3,000元。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo皮革帆布肩背中型手提包12萬1,400元。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo皮革帆布肩背中型手提包12萬1,400元。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo皮革帆布寬版肩背帶大型手提包，26萬2,500元。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo皮革帆布寬版肩背帶大型手提包，26萬2,500元。圖／Bottega Veneta提供
Rumple石板灰編織皮革斜背包，13萬6,500元。圖／Bottega Veneta提供
Rumple石板灰編織皮革斜背包，13萬6,500元。圖／Bottega Veneta提供

義大利

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