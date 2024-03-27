星宇航空史努比主題航班 6月15日正式啟航

SNOOPY粉絲許願成真！星宇航空與PEANUTS重磅訊息正式公開！自6月15日起至10月31日，星宇航空全航線推出「SNOOPY主題航班」(除洛杉磯、西雅圖航線外)。透過各式主題服務用品，如登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯，處處可見SNOOPY及其朋友們可愛的蹤跡，為旅客的每趟旅程增添精彩回憶。

星宇航空表示，去年底聯手推出經典漫畫角色「SNOOPY 史努比」後，不僅聯名商品供不應求、廣受喜愛，雙方粉絲更是不斷許願、敲碗，為回應粉絲期待，歷經８個多月的籌備設計，規劃超過30項機上服務用品，就是要打造絕無冷場的主題航班。

星宇航空指出，「SNOOPY主題航班」從登機報到開始，即有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌；走進機艙內的機上迎賓畫面、耳機袋；用餐時的主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也將換上SNOOPY造型設計，以及旅客「必拍」的機上餐錫箔紙。頭等艙和商務艙的乘客，也可在精緻的服務環節中，發現SNOOPY優雅融入的各式巧思，如杯墊以及長程航線專屬的漢堡紙、迷你食物旗幟等，無論是不是「阿比迷」，都無法抗拒這可愛魅力。

星宇航空也透露，除了大朋友的旅程擁有滿滿驚喜，星宇航空也為最重要的小朋友們準備專屬禮遇：機上兒童餐將有印製SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒，讓小朋友一邊享用餐點，一邊欣賞有趣的漫畫故事。機上兒童玩具提供有SNOOPY和朋友們一同搭機的主題貼紙本，讓小朋友在旅途中增添樂趣。