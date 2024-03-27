蝦皮購物「蝦皮開運舖子．全台瘋媽祖」專區商品3折起！再祭限量百元優惠券

2024年「大甲媽祖遶境」即將在下周五（4月5日）子時起駕，眾多虔誠信徒早已為進香儀式做好萬全準備。根據蝦皮購物觀察，去年遶境期間全站開運祈福、遶境周邊的商品買氣，對比平時彈跳成長65%，其中在遶境裝備挑選上，用戶更傾向優先購買高機能的透氣薄外套，來因應途中多變難測的天氣，無論是晴天遮陽、雨天防潑水一件就搞定。

瞄準一年一度的宗教盛宴，蝦皮購物即日起至4月14日搶先推出「蝦皮開運舖子．全台瘋媽祖」活動，多款媽祖熱銷遶境周邊豪祭最低3折起優惠外，還有限量100元優惠券，下單滿99元起加碼再享免運優惠。

為與全台用戶共同迎接這場年度慶典，蝦皮購物特開設「蝦皮開運舖子．全台瘋媽祖」專區，一站網羅遶境祈福周邊、線上代拜、甲辰龍年限量商品，並祭出最低3折起優惠，助攻每位信徒輕鬆備齊裝備瘋媽祖。作為全台宗教盛事之一，「大甲媽祖遶境」每年吸引大量國內外信徒和觀光客前往朝聖，「鎮瀾買足│大甲鎮瀾宮線上購物商城」即日起推出沾水後超透氣的「鎮瀾宮2024龍年限定涼感巾」，3月31日前優惠價250元；經大甲媽祖過爐加持的「鎮瀾宮大甲媽驅邪化煞護身符」，讓信徒隨身攜帶保平安，3月31日前優惠價135元；深受信徒們喜愛的「鎮瀾宮大甲媽祖千里眼順風耳娃娃吊飾」，3月31日前優惠價350元。