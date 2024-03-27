家樂福35周年慶3.5億紅利點數大放送 1萬杯咖啡「這1天」APP免費搶

家樂福歡慶35周年慶，即日起至4月9日重磅推出3.5億家樂福紅利點數抽獎活動，結合家樂福全實體門市與APP、線上購物平台，會員獨享，單筆消費滿2,000元，有機會抽中1千萬點，將有35名幸運會員可獲得，另加碼端出3,500萬現金券，量販店單筆消費滿1,000元或超市店單筆消費滿500元，隨機送35元或350元折價券；活動期間單筆購買指定品牌商品，每滿1,000元送100元現金折價券。購買指定品牌冷凍冷藏、個人清潔、廚具鍋具烹調用品等，還可享紅利點數35倍送，等同於11%超狂回饋。

另外，3月29日早上10:00於家樂福APP更將送出1萬杯InLove CAFE熱美式咖啡，只要打開APP，進入啟動電子優惠券，點擊獎勵任務就有機會搶得咖啡電子券。即日起至4月9日家樂福APP還有儲值金大放送，期間限定「轉轉樂」，每天最高有機會獲得888元，還可抽iPhone 14 Pro 128GB。家樂福線上購物同步推出天天進站玩轉牌，最高可獲得單筆消費折350元。線上購物、家速配活動期間單筆滿1,000元另可參加購物車抽抽樂，最高35%折扣回饋。