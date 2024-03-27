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民眾漏夜排隊、超訂價賣！非限量Swatch聯名Omega最新Snoopy版登月表憑什麼？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
非限量的Swatch與Omega聯名Snoopy史奴比版MoonSwatch登月表，吸引民眾排隊搶購，魅力驚人。圖／讀者提供
非限量的Swatch與Omega聯名Snoopy史奴比版MoonSwatch登月表，吸引民眾排隊搶購，魅力驚人。圖／讀者提供

你也去排隊了嗎？還是從拍賣平台上以超訂價入手呢？這裡說的是Swatch與Omega聯名的Snoopy史奴比版登月表，在3月26日開賣時的全球盛況。Swatch複製成功經驗，讓這款非限量表款，也能成為消費者搶手貨，因此在知名金融服務機構和市場調查專家的銷售報告中，表現亮眼，業績成長幅度狂勝高級鐘表品牌

2022年的3月26日，由SWATCH集團主席海耶克先生主導，打破品牌藩籬，Swatch推出Bioceramic MoonSwatch表款，來向Omega Speedmaster系列Moonwatch來致敬。11款色彩各異的Bioceramic系列MoonSwatch的登月表，在當年就賣破一百萬只，使得業績低迷許久的Swatch嘗到甜頭，連帶Omega的銷售也隨之升高。隔年，同樣是Bioceramic系列MoonSwatch登月表，再度加上了Omega獨家的Moonshine Gold指針，推出限時限量的「特別版」，依舊炙手可熱。

Swatch與Omega聯名Snoopy史奴比版MoonSwatch登月表，開賣當天，就有消費者漏夜排隊等待門市營業。圖／讀者提供
Swatch與Omega聯名Snoopy史奴比版MoonSwatch登月表，開賣當天，就有消費者漏夜排隊等待門市營業。圖／讀者提供

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）和LuxeConsult公司提出的瑞士鐘表產業年度報告中指出，全系列包含一般版與特別版的Bioceramic系列MoonSwatch登月表，於2023年就賣出了二百萬只，成長比例遠勝高級腕表品牌。在第一款聯名Omega登月表推出兩年後，Swatch再次受到矚目，打造出Snoopy史奴比版MoonSwatch表款，直接預約成為2024年度話題商品之一。不過別忘了，跟過去多數MoonSwatch一樣，Snoopy版本同樣是非限量，為何能成為市場焦點，炒作價格屢創新高？

Swatch以Omega在1970年時獲美國太空總署頒贈Silver Snoopy獎為依據，推出兼備月相和計時碼表功能，同時裝飾史奴比圖騰的聯名MoonSwatch腕表。圖／Swatch提供
Swatch以Omega在1970年時獲美國太空總署頒贈Silver Snoopy獎為依據，推出兼備月相和計時碼表功能，同時裝飾史奴比圖騰的聯名MoonSwatch腕表。圖／Swatch提供

因為打從一開始，Bioceramic MoonSwatch系列表款就是圍繞在向Omega Speedmaster系列登月表致敬而做，包括「特別版」的指針也是如此。於是Swatch以Omega在1970年時獲美國太空總署頒贈Silver Snoopy獎為依據，才有了第一款兼備月相和計時碼表功能，同時裝飾史奴比圖騰的聯名MoonSwatch腕表。 除了這段歷史典故，加上Omega也曾推出過類似設計，於二手市場即使以超訂價銷售，仍舊一表難求，對於消費者來說，或多或少仍有移情作用。此外，連同表面都是全白的配置，亦是Bioceramic MoonSwatch系列表款首見，並在家喻戶曉的Snoopy加持下，漏夜排隊購買、加價入手，也就不讓人意外了。

Swatch與Omega聯名Snoopy史奴比版MoonSwatch登月表，連同收藏表盒都有可愛圖案。圖／讀者提供
Swatch與Omega聯名Snoopy史奴比版MoonSwatch登月表，連同收藏表盒都有可愛圖案。圖／讀者提供

在紫外光的照射下，Swatch與Omega聯名Snoopy史奴比版MoonSwatch登月表上的隱藏字樣才會顯現。圖／讀者提供
在紫外光的照射下，Swatch與Omega聯名Snoopy史奴比版MoonSwatch登月表上的隱藏字樣才會顯現。圖／讀者提供

Swatch 品牌 消費者

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