快訊

張國煒打破沉默：長榮分家不是壞事 只希望過程童叟無欺

「邁盟」崛起？爭2026派系消長 民進黨職選舉詭譎

美國巴爾的摩大橋被撞斷：當地陷入塞車噩夢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星宇航空推史努比主題航班 6月15日啟航

聯合報／ 記者甘芝萁
星宇航空與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比主題航班，機上餐錫箔也是SNOOPY圖樣。圖／星宇航空提供
星宇航空與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比主題航班，機上餐錫箔也是SNOOPY圖樣。圖／星宇航空提供

星宇航空日前與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比系列宣傳與週邊商品，今再加碼宣布除洛杉磯、西雅圖航線外，全航線推出SNOOPY主題航班，所有機上服務用品都可見史努比的可愛身影。主題航班自6月15日啟航，延續到10月31日。

星宇航空表示，去年推出史努比聯名商品，廣受各界喜愛，粉絲更不斷敲碗，期許全面性的合作。今再宣布推出SNOOPY主題航班，包括登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯等處處可見SNOOPY及其朋友們可愛的蹤跡。

星宇航空表示，經過8個多月的籌備設計，共計規畫超過30項機上服務用品，打造絕無冷場的主題航班。旅客從登機報到開始，即有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌；走進機艙內的機上迎賓畫面、耳機袋；用餐時的主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也將換上SNOOPY造型設計，以及旅客「必拍」的機上餐錫箔紙。

頭等艙和商務艙的乘客，也可在精緻的服務環節中，發現SNOOPY優雅融入的各式巧思，如杯墊以及長程航線專屬的漢堡紙、迷你食物旗幟等，無論是不是「阿比迷」，都無法抗拒這可愛魅力。

星宇航空也為小朋友乘客們準備專屬禮遇，包括機上兒童餐將有印製SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒，讓小朋友一邊享用餐點，一邊欣賞有趣的漫畫故事。機上兒童玩具提供有SNOOPY和朋友們一同搭機的主題貼紙本，讓小朋友在旅途中增添樂趣。

星宇航空表示，機上聯名服務用品將於今 天至4月30日，在華山1914文化創意產業園區-「SNOOPY 頂尖藝術大師展覽」 中搶先曝光，歡迎民眾參觀。

星宇航空與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比主題航班，連登機證上都是滿滿的SNOOPY。圖／星宇航空提供
星宇航空與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比主題航班，連登機證上都是滿滿的SNOOPY。圖／星宇航空提供
星宇航空與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比主題航班，連登機證上都是滿滿的SNOOPY。圖／星宇航空提供
星宇航空與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比主題航班，連登機證上都是滿滿的SNOOPY。圖／星宇航空提供
星宇航空與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比主題航班，機上備品都是滿滿的SNOOPY。圖／星宇航空提供
星宇航空與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比主題航班，機上備品都是滿滿的SNOOPY。圖／星宇航空提供
星宇航空與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比主題航班，所有機上服務用品都可見史努比的可愛身影。主題航班自6月15日啟航，延續到10月31日。圖／星宇航空提供
星宇航空與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比主題航班，所有機上服務用品都可見史努比的可愛身影。主題航班自6月15日啟航，延續到10月31日。圖／星宇航空提供

星宇航空 航班 航線

延伸閱讀

影／星宇航空聯⼿史努比 將推出「SNOOPY 主題航班」

Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」登月表現身 可愛炸裂這是一定要買的吧！

3／15聯名啟動！ COMEBUYx《原神》RPG推2款飽足系新品 喝好料再贈限量周邊、虛寶卡、角色立牌

麻古「史努比芝芝可可」回來了！爆萌「２款史努比造型棉花糖」要打卡　陪你放閃過白色情人節

相關新聞

這些產品使用到「小林製藥」紅麴 台日名單一次看

日本「小林製藥」紅麴食品疑導致腎臟病，目前有2家國內業者有輸入該公司原料，衛福部食藥署長吳秀梅今天公布，截至昨天晚間9時...

民眾漏夜排隊、超訂價賣！非限量Swatch聯名Omega最新Snoopy版登月表憑什麼？

你也去排隊了嗎？還是從拍賣平台上以超訂價入手呢？這裡說的是Swatch與Omega聯名的Snoopy史奴比版登月表，在3月26日開賣時的全球盛況。Swatch複製成功經驗，讓這款非限量表款，也能成為消費者搶手貨，因此在知名金融服務機構和市場調查專家的銷售報告中，表現亮眼，業績成長幅度狂勝高級鐘表品牌。

星宇航空推史努比主題航班 6月15日啟航

星宇航空日前與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比系列宣傳與週邊商品，今再加碼宣布除洛杉磯、西雅圖航線外，全航線...

影／星宇航空聯⼿史努比 將推出「SNOOPY 主題航班」

星宇航空去年底聯⼿經典漫畫⾓⾊「SNOOPY 史努比」，推出系列宣傳與周邊商品，現在 SNOOPY 粉絲許願成真！ 預計...

高鐵便當下月將漲10元 雙鐵價格、口味誰勝出？

許多乘客搭高鐵、台鐵都會買個便當在車上大快朵頤，但台灣高鐵日前宣布，擋不住通膨，高鐵便當從100元漲到110元；台鐵沒有跟進，要持續用多樣化菜色還有各式各樣的聯名，抓住乘客的味蕾和目光。雙鐵拚搭車率，也要在便當一較高下，宛如一場「鐵路版廚神大對決」！

華航再推米其林星級機上餐 攜手米香把台灣味推向國際

華航機上餐點再摘星。今華航宣布與台灣米其林一星台北美福大飯店米香餐廳攜手端出佳餚，將經典台式料理帶上高空，推出雲端台菜星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。