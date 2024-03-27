星宇航空推史努比主題航班 6月15日啟航

星宇航空日前與PEANUTS合作，推出SNOOPY 史努比系列宣傳與週邊商品，今再加碼宣布除洛杉磯、西雅圖航線外，全航線推出SNOOPY主題航班，所有機上服務用品都可見史努比的可愛身影。主題航班自6月15日啟航，延續到10月31日。

星宇航空表示，去年推出史努比聯名商品，廣受各界喜愛，粉絲更不斷敲碗，期許全面性的合作。今再宣布推出SNOOPY主題航班，包括登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯等處處可見SNOOPY及其朋友們可愛的蹤跡。

星宇航空表示，經過8個多月的籌備設計，共計規畫超過30項機上服務用品，打造絕無冷場的主題航班。旅客從登機報到開始，即有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌；走進機艙內的機上迎賓畫面、耳機袋；用餐時的主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也將換上SNOOPY造型設計，以及旅客「必拍」的機上餐錫箔紙。

頭等艙和商務艙的乘客，也可在精緻的服務環節中，發現SNOOPY優雅融入的各式巧思，如杯墊以及長程航線專屬的漢堡紙、迷你食物旗幟等，無論是不是「阿比迷」，都無法抗拒這可愛魅力。

星宇航空也為小朋友乘客們準備專屬禮遇，包括機上兒童餐將有印製SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒，讓小朋友一邊享用餐點，一邊欣賞有趣的漫畫故事。機上兒童玩具提供有SNOOPY和朋友們一同搭機的主題貼紙本，讓小朋友在旅途中增添樂趣。