影／星宇航空聯⼿史努比 將推出「SNOOPY 主題航班」

星宇航空去年底聯⼿經典漫畫⾓⾊「SNOOPY 史努比」，推出系列宣傳與周邊商品，現在 SNOOPY 粉絲許願成真！ 預計⾃ 6 ⽉中旬起，星宇航空將推出「SNOOPY 主題航班」，透過各式 SNOOPY 主題服務⽤品陪伴旅客翱翔天際。聯名服務⽤品將於今天起在華⼭ 1914 文化創意產業園區 -「SNOOPY 頂尖藝術⼤師展覽」 中搶先曝光，現場安排空服⼈員展⽰各式機上聯名服務⽤品。

星宇航空全航線推出SNOOPY 主題航班（除洛杉磯、西雅圖航線外），透過各式主題服務用品登上飛機，陪伴旅客翱翔天際。包括登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯，處處可見SNOOPY其及朋友們可愛的蹤跡，為旅客的每趟旅程增添精彩回憶。星宇航空於去年底聯手經典漫畫角色「SNOOPY史努比」，推出系列宣傳與週邊商品，維妙維肖的生動姿態讓漫畫角色呈現出不同以往的嶄新面貌，不僅聯名商品供不應求廣受喜愛，雙方粉絲更是不斷許願、敲碗,，期許更全面性的合作。

星宇航空表示，經過8個多月的籌備設計，共計規劃超過30項機上服務用品，就是要打造絕無冷場的主題航班。旅客從登機報到開始，即有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌，走進機內的機上迎賓畫面、耳機袋，用餐時的主題紙杯、餐巾紙、米果包裝等，以及旅客必拍的機上餐錫箔紙，也將換上SNOOPY造型設計。頭等艙和商務艙的乘客，也可在精緻的服務環節中，發現SNOOPY優雅融入的各式巧思，如杯墊以及長程航線專屬的漢堡紙、迷你食物旗幟等，無論是不是「阿比迷」，都無法抗拒這可愛的魅力。