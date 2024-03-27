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這些產品使用到「小林製藥」紅麴 台日名單一次看

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署長吳秀梅（左）說，包含2家輸入業者在內，共31家業者通報使用到該項紅麴原料。記者賴昀岫／攝影
食藥署長吳秀梅（左）說，包含2家輸入業者在內，共31家業者通報使用到該項紅麴原料。記者賴昀岫／攝影

日本「小林製藥紅麴食品疑導致腎臟病，目前有2家國內業者有輸入該公司原料，衛福部食藥署長吳秀梅今天公布，截至昨天晚間9時，共有121件下游產品業者主動通報，包括「DHC濃縮紅麴.膠囊食品」、「長春樂活紅麴膠囊」、「大研納豆紅麴Q10膠囊」、「大醫生技紅佢膠囊」等，食藥署已將業者預防性下架名單公布在官網。

吳秀梅說，國內有2家業者曾進口小林製藥的紅麴原料，針對三合興產業股份有限公司，新北市衛生局預防性封存該公司庫存紅麴原料、半成品及成品，共405.7公斤；針對和司特股份有限公司，則由台中市，盤點共39家下游業者及少量自用，總計3120公斤已預防性下架。

吳秀梅進一步指出，包含這2家輸入業者在內，共31家業者通報使用到該項紅麴原料，並啟動自主預防性下架，總通報比數為121筆，包含台灣蝶翠詩化粧品股份有限公司的「DHC濃縮紅麴.膠囊食品」、台視文化事業股份有限公司的「常春樂活御紅麴60粒／盒」、台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司「大研生醫納豆紅麴Q10膠囊」及王子製藥股份有限公司「大研納豆紅麴Q10膠囊（60粒／瓶／盒）（有效日期2026/11/15）」等，由於部分產品有不同批號或製造日期，總共121件，已公告至食藥署官網（https://www.fda.gov.tw/tc/siteContent.aspx?sid=12919）。

日本小林製藥事件延燒，截至昨天傍晚6時，吳秀梅表示，日本國內有26家業者自主回收49項產品，提醒民眾避免食用或購入，食藥署昨天發函，請公益財團法人日本台灣交流協會，提供日本小林製藥紅麴原料製成的日本食品名單。

「小林製藥」日前發布，民眾在食用相關產品後，出現腎臟疾病通報，進一步分析發現其製造使用的紅麴原料，因含有未知成分，共有5項含紅麴的保健食品必須辦理自主回收，食藥署副署長林金富說，台灣未有該產品輸入紀錄。

日本26家業者，針對49項使用到小林製藥紅麴原料的產品啟動自主回收。圖／食藥署提供
日本26家業者，針對49項使用到小林製藥紅麴原料的產品啟動自主回收。圖／食藥署提供

日本26家業者，針對49項使用到小林製藥紅麴原料的產品啟動自主回收。圖／食藥署提供
日本26家業者，針對49項使用到小林製藥紅麴原料的產品啟動自主回收。圖／食藥署提供

針對小林製藥紅麴原料下游業者，目前有7家提供退換貨機制。圖／食藥署提供
針對小林製藥紅麴原料下游業者，目前有7家提供退換貨機制。圖／食藥署提供

小林製藥 日本台灣交流協會 紅麴 食藥署

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