華航再推米其林星級機上餐 攜手米香把台灣味推向國際

華航機上餐點再摘星。今華航宣布與台灣米其林一星台北美福大飯店米香餐廳攜手端出佳餚，將經典台式料理帶上高空，推出雲端台菜星級饗宴，4月起台灣出發的東南亞、兩岸以及部份日航航線全艙等亮相。

華航總經理高星潢指出，華航致力於提升旅客最優直的飛行體驗，餐飲方面陸續在不同航線與各料理領域的佼佼者合作，米香善用當令在地食材為華航設計全艙等的專屬佳餚，更與華航的永續、環保理念結合，將家鄉味帶上高空，相國季宣傳台灣美食文化。

米香餐廳總主廚陳永華今也率領由華航空服展示的米香機上新菜色走秀，這次華航與米香的合作機上料理，包含餐廳內色門的料理與部份隱藏菜單，全艙等品項多達15項，雙方依據機上條件反覆研修，最終將最美味的台灣好滋味帶上萬呎高空。

雲端台菜星級饗宴的商務艙／豪華商務艙餐點，前菜為梅汁鮑魚雞胸沙律，搭配主菜乾燒明蝦烏魚子炒飯；主菜選用嘉義野生烏魚子，鹹香的烏魚子拌炒Q彈米飯，再搭配乾燒明蝦，呈現滿滿台味。未來也會輪替不同菜色，包括松露海鮮纖沙律、芥味干貝櫻桃鴨，主菜招牌三杯雞番薯籤飯、番茄牛腩肉藜麥飯。

豪華經濟艙前菜為梅汁沙拉鮮時蔬，主菜米香麻油松阪豬肉飯，以及經濟艙主菜米香糖醋雞丁飯。日後還有不同菜色交替，包括芒果蝦仁沙律、海陸鮮時蔬，主菜則為蔭瓜蛋黃蒸肉藜麥飯、蔭油雞球飯，還有招牌蝦仁炒米粉、紅趜燒豚肉飯。