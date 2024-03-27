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Global Mall春季情報 玩樂、購物、打卡、美食通通有

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall合作LINE FRIENDS，推出多款實用會員限定禮。圖／Global Mall提供
Global Mall合作LINE FRIENDS，推出多款實用會員限定禮。圖／Global Mall提供

四月初即將迎來兒童節四天連假，Global Mall（環球購物中心）為連假行程安排先暖身，3月28日起至4月17日展開的「美好購物節」檔期，以體驗、優惠多元多重為主軸，包括推出「LINE FRIENDS春日午茶派對」，打造六大打卡點、主題快閃店，消費滿額可獲得限定卡友禮；新北首發「GBO萬代扭蛋專賣快閃店」，近300種扭蛋吸引扭蛋迷；精選近200種甜點的「線上線下甜點烘焙大賞」。不只如此，迎接四月天出遊，還有眾多新櫃登場，帶來各種春季逛街、玩樂提案。

除了好玩行程，「美好購物節」共推出三大購物好康：包括「千萬點數大放送」、「線上線下串連周周抽2,000元購物金」，以及「集結多元支付滿額贈」，讓精打細算消費者購物更超值，也為母親節前哨戰暖身。

LINE FRIENDS首度與Global Mall合作，以跨店派對樂園聯展方式，從北到南全台8店以「LINE FRIENDS春日午茶派對」為主題，打造六大立體打卡點讓粉絲盡情拍照，同時新北中和4月20日至5月20日將於設置快閃店，上百項周邊讓粉絲蒐藏。Global Mall還準備了LINE FRIENDS會員限定禮，指定期間當日刷聯名卡滿1,000元可獲得。活動期間新加入會員，憑單筆消費500元發票可兌換LINE FRIENDS手機掛繩。

療癒的扭蛋總是能轉出驚喜，Global Mall新北中和即日起至4月15日於2樓推出「GBO萬代官方扭蛋專賣快閃店」，近300種扭蛋準備收服大人、小孩的心，除了各種主題類型扭蛋，還有最新型的平面扭蛋機，從海報、杯墊、扇子、畫板等，帶來扭蛋新樂趣。此外，「侏羅紀30周年紀念主題展」於新北中和B2展出倒數只到3月31日，有興趣前往者要把握時間。

享用甜點美食是生活中的小確幸，Global Mall明日起舉辦「線上線下甜點烘焙大賞」精選近200種各式甜點，包括人氣水果蛋糕、草莓派、戚風蛋糕、抹茶卷、提拉米蘇、肉桂卷等，還有多款中式甜點，首度舉辦線上百萬會員人氣評選，依類別分組票選人氣甜點，參與投票會員有機會抽中1萬元美食金、健身魔鏡、線上購物金等。

春季各店還有近30個新櫃登場，尤其新北中和引進日本人氣漢堡排「Hamburg YOSHI」全台首店於4月下旬登場、「築間酸菜魚」中和首店，以及韓國童裝品牌「laughing child」全台首店，滿足家庭客層與喜好美食的年輕族群。

Global Mall新北中和引進「Hamburg YOSHI」全台首店，預計4月下旬登場。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和引進「Hamburg YOSHI」全台首店，預計4月下旬登場。圖／Global Mall提供
Global Mall美好購物節推出「LINE FRIENDS春日午茶派對」六大主題打卡點、會員限定禮。圖／Global Mall提供
Global Mall美好購物節推出「LINE FRIENDS春日午茶派對」六大主題打卡點、會員限定禮。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「GBO萬代官方扭蛋專賣快閃店」，一次集結近300種扭蛋。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「GBO萬代官方扭蛋專賣快閃店」，一次集結近300種扭蛋。圖／Global Mall提供
Global Mall舉辦線上線下甜點烘焙大賞，集結近200款甜點。圖／Global Mall提供
Global Mall舉辦線上線下甜點烘焙大賞，集結近200款甜點。圖／Global Mall提供
韓國童裝品牌「laughing child」全台首店，進駐Global Mall新北中和。圖／Global Mall提供
韓國童裝品牌「laughing child」全台首店，進駐Global Mall新北中和。圖／Global Mall提供

人氣甜點 扭蛋 環球購物中心

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