Global Mall春季情報 玩樂、購物、打卡、美食通通有

四月初即將迎來兒童節四天連假，Global Mall（環球購物中心）為連假行程安排先暖身，3月28日起至4月17日展開的「美好購物節」檔期，以體驗、優惠多元多重為主軸，包括推出「LINE FRIENDS春日午茶派對」，打造六大打卡點、主題快閃店，消費滿額可獲得限定卡友禮；新北首發「GBO萬代扭蛋專賣快閃店」，近300種扭蛋吸引扭蛋迷；精選近200種甜點的「線上線下甜點烘焙大賞」。不只如此，迎接四月天出遊，還有眾多新櫃登場，帶來各種春季逛街、玩樂提案。

除了好玩行程，「美好購物節」共推出三大購物好康：包括「千萬點數大放送」、「線上線下串連周周抽2,000元購物金」，以及「集結多元支付滿額贈」，讓精打細算消費者購物更超值，也為母親節前哨戰暖身。

LINE FRIENDS首度與Global Mall合作，以跨店派對樂園聯展方式，從北到南全台8店以「LINE FRIENDS春日午茶派對」為主題，打造六大立體打卡點讓粉絲盡情拍照，同時新北中和4月20日至5月20日將於設置快閃店，上百項周邊讓粉絲蒐藏。Global Mall還準備了LINE FRIENDS會員限定禮，指定期間當日刷聯名卡滿1,000元可獲得。活動期間新加入會員，憑單筆消費500元發票可兌換LINE FRIENDS手機掛繩。

療癒的扭蛋總是能轉出驚喜，Global Mall新北中和即日起至4月15日於2樓推出「GBO萬代官方扭蛋專賣快閃店」，近300種扭蛋準備收服大人、小孩的心，除了各種主題類型扭蛋，還有最新型的平面扭蛋機，從海報、杯墊、扇子、畫板等，帶來扭蛋新樂趣。此外，「侏羅紀30周年紀念主題展」於新北中和B2展出倒數只到3月31日，有興趣前往者要把握時間。

享用甜點美食是生活中的小確幸，Global Mall明日起舉辦「線上線下甜點烘焙大賞」精選近200種各式甜點，包括人氣水果蛋糕、草莓派、戚風蛋糕、抹茶卷、提拉米蘇、肉桂卷等，還有多款中式甜點，首度舉辦線上百萬會員人氣評選，依類別分組票選人氣甜點，參與投票會員有機會抽中1萬元美食金、健身魔鏡、線上購物金等。