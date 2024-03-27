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潤娥、張藝興都愛戴 Qeelin強勢進駐銀座 閃耀開幕
隨著全世界精品景氣的回歸與上揚，全世界大型城市的專賣店也陸續展現新相。東方珠寶品牌Qeelin日前便為位於東京銀座的Treasure Box旗艦店開幕，包含品牌執行長Christophe Artaux、創始人暨創意總監Dennis Chan出席，品牌代言人「少女時代」的潤娥也出席新店剪綵，閃耀自信的甜美氣場。
現身活動時潤娥身上配戴了Wulu系列18K玫瑰金鑽石吊墜、耳環、手鐲及戒指，展現多層次的幾何魅力。活動當晚Qeelin並選址東京八芳園舉行晚宴，廣邀品牌好友與全球媒體；當晚晚宴並呈現多款高級珠寶，包含Wulu Fairy系列18K玫瑰金鑽石及橢圓形紅寶石項鍊、WuluWulu Couture系列18K白金鑽石及紅寶石項鍊，以及Qin Qin系列18K玫瑰金鑽石黑鑽石及紅寶石項鍊；同時Qeelin再推出一只以日本藝伎為靈感的Sakura Bo Bo小熊，其熊貓眼以七顆黑鑽「點睛」，18K玫瑰金鑲嵌鑽石則勾勒出和服的雅致婉約，Bo Bo小熊的右手並執持木傘、腳「踏」木屐，頭上灑落下的櫻花髮飾再以7顆紅寶石點綴。將東方的古典傳統，以童趣和閃耀寶石、精緻捕捉。
而乘勝追擊的Qeelin本月再於中國杭州舉辦了以「遊園麒夢」題的高級珠寶展覽，以四大主題帶人在光影中沈浸於東方的魔幻「畫卷」中，除有Qeelin全球品牌代言人張藝興現身，並將象徵中國元素的竹、金魚、蓮花和葫蘆呈現了多套高級珠寶。像是Qin Qin高級珠寶項鍊以精湛的寶石鑲嵌、金工勾勒，還原了金魚的靈動自由、並伴隨以鑽石「珊瑚」的豔光四射；Qeelin Wulu Lotus Pond高級珠寶項鍊則以不對稱的設計，以及紫色玉石的鑲嵌和婀娜線條，宛如蓮花出淤泥而不染，芳香自來。
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