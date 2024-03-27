潤娥、張藝興都愛戴 Qeelin強勢進駐銀座 閃耀開幕

隨著全世界精品景氣的回歸與上揚，全世界大型城市的專賣店也陸續展現新相。東方珠寶品牌Qeelin日前便為位於東京銀座的Treasure Box旗艦店開幕，包含品牌執行長Christophe Artaux、創始人暨創意總監Dennis Chan出席，品牌代言人「少女時代」的潤娥也出席新店剪綵，閃耀自信的甜美氣場。

現身活動時潤娥身上配戴了Wulu系列18K玫瑰金鑽石吊墜、耳環、手鐲及戒指，展現多層次的幾何魅力。活動當晚Qeelin並選址東京八芳園舉行晚宴，廣邀品牌好友與全球媒體；當晚晚宴並呈現多款高級珠寶，包含Wulu Fairy系列18K玫瑰金鑽石及橢圓形紅寶石項鍊、WuluWulu Couture系列18K白金鑽石及紅寶石項鍊，以及Qin Qin系列18K玫瑰金鑽石黑鑽石及紅寶石項鍊；同時Qeelin再推出一只以日本藝伎為靈感的Sakura Bo Bo小熊，其熊貓眼以七顆黑鑽「點睛」，18K玫瑰金鑲嵌鑽石則勾勒出和服的雅致婉約，Bo Bo小熊的右手並執持木傘、腳「踏」木屐，頭上灑落下的櫻花髮飾再以7顆紅寶石點綴。將東方的古典傳統，以童趣和閃耀寶石、精緻捕捉。