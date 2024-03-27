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別忘記搶票！台灣虎航全航線1000元起 上午10時開賣
台灣虎航「復活節驚喜彩蛋-找蛋最優禮」促銷活動，全航線單程未稅價1000元起，今天上午10時起開賣。昨天首波促銷限「尊榮虎」會員，全航線100元起，PTT日旅版不少網友分享戰績，有人一口氣買到4人同行來回都100元的日本機票，甚至昨天深夜活動截止前仍有百元機票可搶。
台灣虎航今天第二波促銷活動開放全虎迷搶票，今天上午10時開賣，至明天晚上11時59分；全航線單程未稅1000元、1500元，限購買來回。搭乘期間自今天至10月26日。
台灣虎航表示，活動優惠票價為未稅，需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售的日期及機位數量有限，售完為止。
昨天「尊榮虎」封館活動，PTT日旅版鄉民分享搶票心得，「每天每航點至少1張」、「可以不同點，但是要同區」、「看起來中長天數比較好配」、「這次放的滿多的，暑假成田還有很多特價」、「好像大多出在周二至周四」、「周四出發似乎都滿便宜的，個人觀察」。
網友表示，「虎航都是陸續放票，不要放棄慢慢刷都有機會」、「建議多刷個幾次」、「不挑日期可以撿便宜」、「看到暑假有一天回程新千歲函館都有不少促銷票，但去程都8000起跳」、「虎航會慢慢釋票，有興趣買低價票、也有時間看的話，可以慢慢等待」、「鎖定好可以的日期，自己搶看看最實在」。
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