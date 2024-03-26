開幕10年、8度進榜！MUME慶「亞洲50」連莊 吃2千送6千

由名廚林泉（Richie Lin）所創辦的MMHG湘樂餐飲集團（MUME Hospitality Group）旗下新歐式摩登料理「MUME」，於2024「亞洲50最佳餐廳」獲得第34名肯定，這也是「MUME」自2014年開幕以來的連續第8次進榜。林泉表示：「能夠成為亞洲優秀的餐廳之一，是『MUME』團隊堅持不懈和努力的證明。由衷地感謝夥伴們對料理付出的決心與熱情，我們將持續努力，把亞洲美食文化帶到台灣，同時也將台灣的獨特風味帶到世界。」

「MUME」自創立以來，致力發掘食材的可能性，菜單上的食材90 %以上都來自台灣。主廚林泉曾多次表達自身對於台灣多元且豐富物產的喜愛，更受邀在今年「亞洲50最佳餐廳」系列講座中，分享如何運用發酵的在地食材。他分享因台灣鳳梨盛產期集中而發展出純熟的加工技術，「鮑魚、冬瓜、蔭鳳梨」使用纖維軟化、香氣十足的蔭鳳梨作為醬汁，包裹上鮑魚，經過發酵後的絕佳風味，強化整體料理的鮮甜，是其他食材都難以取代的特殊滋味。

回望「MUME」的10年，平均每二至三個月即邀請來自全球的頂尖主廚舉辦聯手餐會，並且累計超過55場跨產業與國界的特別活動。在此同時，要在百花盛開的精緻餐飲（Fine Dining）市場中脫穎而出，主廚林泉除餐廳經營外，亦將觸角伸往電商與餐飲人才培育等領域，全方位在餐飲業布局及發展，朝集團化的目標前進。

目前MMHG湘樂餐飲集團旗下有6間餐廳，包含2018年開設、以正宗泰式家常菜為特色的「baan Taipei」，2020年與泰國廚神伊恩．基第差（Ian Kittichai）合作開設首家以當代海岸料理為核心的「COAST」，2022年首度跨出台北、落腳新竹的全日餐酒館「Westwood」，以及去年底與大阪「焼鳥．市松」合作開設精緻燒鳥「fumée」；今年更將首度插旗百貨，迎來全新種類的餐飲型態。