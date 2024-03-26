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2024「亞洲50最佳餐廳」揭曉 台灣logy、MUME、JL進榜

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
2024「亞洲50最佳餐廳」由來自東京丸之內四季酒店的法料餐廳「Sézanne」榮登榜首。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
2024「亞洲50最佳餐廳」由來自東京丸之內四季酒店的法料餐廳「Sézanne」榮登榜首。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供

2024「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」頒獎典禮，今天（26日）晚間在韓國首爾舉行。由去年名列第二、來自東京丸之內四季酒店的法料餐廳「Sézanne」榮登榜首，同樣來自東京的法料餐廳「Florilège」居次，泰國曼谷的印度餐廳「Gaggan Anand」拿下第三。今年台灣共有3間餐廳進入前50名榜單，創意亞洲風味料理餐廳「logy」名列第22；時尚新加坡料理餐廳「JL Studio」、以及由名廚林泉（Richie Lin）所創立的歐陸料理餐廳「MUME」，則分別拿下第33與34名。「logy」侍酒師盧楷文（Kevin Lu），則拿下「亞洲最佳侍酒師獎（Beronia Asia's Best Sommelier Award）」榮耀。

就台灣餐廳的排名來看，相對於去年僅有「MUME」一家餐廳，以第45名入榜；台灣餐廳今年在排名與進榜餐廳總數方面，雙雙有所提升。不但一口氣有3家餐廳進榜，在排名方面，也有「logy」以第22名的成績，闖進前50強中段班。

香港今年也表現亮眼，共有6間餐廳躋身榜單。拿下第4名的「大班樓（The Chairman）」，依舊是香港排名最高的餐廳，主廚兼店主葉一南（Danny Yip）憑藉在國際舞台上宣揚粵菜文化的出色貢獻，獲得「標誌人物獎（Icon Award）」肯定。緊隨其後、排名第5的是由鄭永麒（Vicky Cheng）掌勺的中餐廳「永（Wing）」，排序較去年度大幅上升32位，因而獲得「最佳進步獎（Highest Climber Award）」殊榮。

其他入圍的香港餐廳排名，都有顯著提升。名列第16的「Neighborhood」，較去年度攀升了13位；「Mono」（排名第27）上升了14位，「Caprice」（排名第32）則攀升17位。新上榜的「Ando」排名第37，其阿根廷籍主廚Agustin Balbi呈獻一系列糅合日本和西班牙風味的美饌。

本年度進榜的50家餐廳，分別來自19個亞洲城市，其中8間屬首次入圍。新加坡以9間上榜餐廳，成為本年度入圍最多餐廳的城市；新入選餐廳包括 「Seroja」（排名第31）和「Lolla」（排名第43），前者同時榮獲「最佳新上榜餐廳獎（Highest New Entry Award）」。

曼谷共有8間餐廳進榜，其中以印度籍名廚Gaggan Anand同名餐廳排名最佳（名列第3），帶來僅限14人享用的「主廚之桌」體驗。由泰國名廚Ton掌舵的「Nusara」排名第6，同時也是本年度「待客藝術獎（Gin Mare Art of Hospitality Award）」得主。名廚Ton的另一家餐廳、去年獲得「亞洲50最佳餐廳」榜首的「Le Du」，今年則下滑至第12名。

東京今年則有5家餐廳進入前50強，除勇奪第一的「Sézanne」，還有由主廚川手寬康（Hiroyasu Kawate）掌舵、以日本法式料理為賣點的「Florilège」排名第二；重新上榜的「Den」則排名第8；「Narisawa」排名第14；中餐廳「茶禪華（Sazenka）」則排名第39。

今年的入選名單由「亞洲50最佳餐廳」評審委員會票選誕生，該委員會由318位具影響力的專家組成，包括美食作家、食評家、主廚、餐飲企業家和亞洲餐飲界領袖，男女比例各佔一半。

「亞洲50最佳餐廳」內容總監William Drew表示，能夠見證到亞洲19個城市有如此豐富多樣的非凡食府，包括8間令人期待的新入圍餐廳，實在令人振奮。「我們衷心祝賀所有入選本年度名單的優秀餐廳，它們充分展現出亞洲美食文化的活力和多元性。」

「logy」主廚田原諒悟親赴韓國首爾領獎。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。
「logy」主廚田原諒悟親赴韓國首爾領獎。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。
「logy」侍酒師盧楷文（右）拿下「亞洲最佳侍酒師獎」榮耀。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。
「logy」侍酒師盧楷文（右）拿下「亞洲最佳侍酒師獎」榮耀。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。
「JL Studio」重回「亞洲50最佳餐廳」榜單，今年拿下第33名。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。
「JL Studio」重回「亞洲50最佳餐廳」榜單，今年拿下第33名。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。
「MUME」排名由去年的45名，攀升至第34名。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。
「MUME」排名由去年的45名，攀升至第34名。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。
2024「亞洲50最佳餐廳」名單公布。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
2024「亞洲50最佳餐廳」名單公布。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供

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