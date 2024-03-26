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昇恆昌獨賣 金酒時光窖藏59.8度原酒限量發行

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「金酒時光窖藏原酒6.50」（左）與「金酒時光窖藏原酒6.55」，由昇恆昌獨賣且限量發行。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金酒時光窖藏原酒6.50」（左）與「金酒時光窖藏原酒6.55」，由昇恆昌獨賣且限量發行。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎來2024甲辰龍年春季，昇恆昌攜手金門酒廠限量發行「金酒時光窖藏原酒系列」——「金酒時光窖藏原酒6.50」與「金酒時光窖藏原酒6.55」。這兩款59.8度的珍稀酒款，不僅是金門酒廠70年來釀酒工藝與勾調技術的結晶，更標誌著昇恆昌對金門高粱酒的全新演繹，即日起於昇恆昌各大通路販售。

「金酒時光窖藏原酒」系列由金門酒廠首席調酒師呂宜儒，親自至酒窖坑道挑選金城廠與金寧廠6種不同風格的老酒勾調而成，調和陳年酒齡總和分別高達50年與55年，在59.8度的原酒酒體下，更完整保留了層次堆疊的原始風味。「金酒時光窖藏原酒6.50」入喉前風味香氣充滿馥郁龍眼香，口感綿甜醇厚夾帶著些許果酸，尾韻細緻、回味悠長。「金酒時光窖藏原酒6.55」入喉前帶有柑橘水果糖香氣，口感醇甜柔和，細緻的變化使味蕾愉悅，尾韻自然協調、回味怡暢。

在瓶身設計方面，特別採用磨砂玻璃瓶身，彷彿將時間精粹冰封於酒中。主視覺以毛筆手法書寫的「T」字象徵Time（時光），放大的「T」字意象更突顯台灣（Taiwan）的能見度，結合金門酒廠標誌性的雙龍水墨畫，更重新詮釋金門酒廠標誌性的雙龍圖騰，展現出中西合璧的設計風格，既摩登又不失靈氣。

為提供收藏家在味覺上的豐富體驗，昇恆昌台北市區內湖旗艦店精心推出試飲活動，與Home Garden餐廳共同打造期間限定專屬料理，將「金酒時光窖藏原酒」直接入菜，活動期間為4月1日至6月30日，更多相關資訊可參閱昇恆昌官方網站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金湖飯店董事長吳秀光（左二起）、昇恆昌副總經理王平、昇恆昌總經理江建廷、金門酒廠總經理丁承康、金門酒廠副總經理黃海山合影。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金湖飯店董事長吳秀光（左二起）、昇恆昌副總經理王平、昇恆昌總經理江建廷、金門酒廠總經理丁承康、金門酒廠副總經理黃海山合影。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
昇恆昌總經理江建廷（左二）與金門酒廠總經理丁承康（右二），出席金酒時光窖藏原酒上市記者會。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
昇恆昌總經理江建廷（左二）與金門酒廠總經理丁承康（右二），出席金酒時光窖藏原酒上市記者會。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金酒時光窖藏原酒6.55」圓潤醇厚，酒精濃度59.8度，訂價1,950元。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金酒時光窖藏原酒6.55」圓潤醇厚，酒精濃度59.8度，訂價1,950元。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金酒時光窖藏原酒6.50」醬香清雅，酒精濃度59.8度，訂價1,800元。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金酒時光窖藏原酒6.50」醬香清雅，酒精濃度59.8度，訂價1,800元。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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