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alice + olivia新概念店開幕 Melody殷悅、謝欣穎首度同台 大聊「活得漂亮、活的優雅」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
alice + olivia新概念店開幕，邀請品牌好友Melody殷悅（左）、謝欣穎（右）一同換上春夏新裝站台。記者王聰賢／攝影
alice + olivia新概念店開幕，邀請品牌好友Melody殷悅（左）、謝欣穎（右）一同換上春夏新裝站台。記者王聰賢／攝影

紐約時尚品牌alice + olivia繼去年於信義區打造全球唯一的咖啡廳之後，不到半年的時間，又進駐SOGO百貨復興館，帶來全新概念店。開幕當天，邀請品牌好友Melody殷悅、謝欣穎一同換上春夏新裝站台，在逛完概念店後，更表示「不管是幾歲都能在alice + olivia中找到合適設計」。

在alice + olivia活動上Melody直接邀約謝欣穎上她的綜藝節目，還說「很希望有這樣高質感的來賓」，彼此都欣賞對方的時尚風格，即便是首度同台也絲毫不尷尬，更聊起毛孩經。提到時尚穿搭觀點時，謝欣穎表示「能展現自信、隨興感是很重要的」；Melody更說「女人啊走到我現在這個階段，好好做自己，過得漂亮最重要」。在逛完alice + olivia全新概念店後，兩人都相中了品牌本季黑、白配色單品，像是謝欣穎就想把JESSALYN蝴蝶結千層長洋裝帶回家，直說「俏麗又優雅」。而Melody最愛的則是白色毛呢緄黑邊的短版外套，覺得既俐落又有型。

alice + olivia新概念店改以淺藍搭配白色格紋為主要視覺，因此整體顯得更為明亮，同時搭配鵝黃色沙發和紅色布幔的更衣間，宛如女性的夢幻空間。圖／alice + olivia提供
alice + olivia新概念店改以淺藍搭配白色格紋為主要視覺，因此整體顯得更為明亮，同時搭配鵝黃色沙發和紅色布幔的更衣間，宛如女性的夢幻空間。圖／alice + olivia提供

和過往店裝略有差異，alice + olivia全新概念店改以淺藍搭配白色格紋為主要視覺，因此整體顯得更為明亮，同時搭配鵝黃色沙發和紅色布幔的更衣間，宛如女性的夢幻空間，在挑選陳列服飾時也更為年輕化。像是Melody身穿「黑白舞會」主題系列的全手工繡花LORNA裝飾短版夾克搭配寬版牛仔褲，展現混搭魅力。而謝欣穎詮釋的DENNY印花西裝外套與LIVI印花長褲，同樣是春夏新品，透過褲裝呈現出浪漫不羈的高雅女性。

謝欣穎詮釋的DENNY印花西裝外套與LIVI印花長褲，同樣是春夏新品，透過褲裝呈現出浪漫不羈的高雅女性。記者王聰賢／攝影
謝欣穎詮釋的DENNY印花西裝外套與LIVI印花長褲，同樣是春夏新品，透過褲裝呈現出浪漫不羈的高雅女性。記者王聰賢／攝影

Melody身穿「黑白舞會」主題系列的全手工繡花LORNA裝飾短版夾克搭配寬版牛仔褲，展現混搭魅力。記者王聰賢／攝影
Melody身穿「黑白舞會」主題系列的全手工繡花LORNA裝飾短版夾克搭配寬版牛仔褲，展現混搭魅力。記者王聰賢／攝影

LIVI印花長褲，14,900元。圖／alice + olivia提供
LIVI印花長褲，14,900元。圖／alice + olivia提供

DELAINA印花上衣，9,900元。
DELAINA印花上衣，9,900元。

ROSA緞面拼接無袖洋裝，18,900元。圖／alice + olivia提供
ROSA緞面拼接無袖洋裝，18,900元。圖／alice + olivia提供

LACHLAN粗花呢無袖短洋裝，18,900元。圖／alice + olivia提供
LACHLAN粗花呢無袖短洋裝，18,900元。圖／alice + olivia提供

ESSALYN蝴蝶結千層長洋裝，38,500元。圖／alice + olivia提供
ESSALYN蝴蝶結千層長洋裝，38,500元。圖／alice + olivia提供

MACEY修身西裝外套，18,900元。圖／alice + olivia提供
MACEY修身西裝外套，18,900元。圖／alice + olivia提供

SHAYLA公主袖短洋裝，18,900元。圖／alice + olivia提供
SHAYLA公主袖短洋裝，18,900元。圖／alice + olivia提供

DANETTE開岔長褲，12,500元。圖／alice + olivia提供
DANETTE開岔長褲，12,500元。圖／alice + olivia提供

GUINEVERE無袖洋裝，38,500元。圖／alice + olivia提供
GUINEVERE無袖洋裝，38,500元。圖／alice + olivia提供

SHILOH粗花呢連身短褲，22,900元。圖／alice + olivia提供
SHILOH粗花呢連身短褲，22,900元。圖／alice + olivia提供

DENNY印花西裝外套，22,900元。圖／alice + olivia提供
DENNY印花西裝外套，22,900元。圖／alice + olivia提供

POPPY波浪裙背心，9,900元。圖／alice + olivia提供
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Melody 咖啡廳 品牌 謝欣穎

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