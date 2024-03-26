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7-ELEVEN「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購、集點」推逾60款限定周邊！安全帽、寵物墊、摺疊購物車通通有

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN攜手蠟筆小新×超級戰隊，再掀雙IP聯名話題，4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手蠟筆小新×超級戰隊，再掀雙IP聯名話題，4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供

日本經典動漫「蠟筆小新」與日本知名特攝電視劇「超級戰隊（系列）」合體啦！7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，以外出、辦公、居家、寵物4大生活情境，開發逾60款全新限定周邊商品，小新、風間、妮妮、阿呆、正男等5位春日部防衛隊小英雄們，換上量身打造、繽紛色彩的超級戰隊戰服，可愛、俏皮兼具英勇，鐵粉們快設定好鬧鐘！「超級戰隊系列」新一季「國王戰隊」6月即將在東森YOYO台播出。

日久彌新的「蠟筆小新」、「超級戰隊」皆為日本話題IP，近期更首次在韓國合體，當俏皮搞笑的蠟筆小新對上英姿煥發的超級戰隊，迸出全新視覺火花、推出相關周邊商品更引爆搶購熱潮。流行最前線的7-ELEVEN再創全台新潮流話題，攜手雙IP聯名新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，開發逾60款商品都是居家、辦公、外出必備的實用好物外，更因應毛小孩居家、外出需求推出寵物系列新品，包含首度開發的「限量二合一寵物外出水壺」、「限量寵物墊抱枕組」，全系列限時限量快閃購、點數加價購99元起即可入手。

7-ELEVEN「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動中，粉絲絕對要入手的「限量魔豆陶瓷疊疊杯」，整套珍藏把小新、風間、妮妮、阿呆、正男等5位小英雄們帶回家；換上超級戰隊戰服的「限量蠟筆小新化身44公分大布偶面紙套」、「限量30cm立體存錢筒」、「限量掌上投影機」，隱藏生活機能、可愛不耍廢；春遊必備的「限量四輪摺疊購物車」、「限量3/4罩式酷炫安全帽」、「限量摺疊傘」以及各種包袋系列，換季出遊換上新配備，療癒兼具實用；另有「限量文具三件組」、「限量絨毛磁鐵2入組」、「限量公仔積木萬年曆」、「限量藍牙無線鍵盤」、「限量藍牙滑鼠」、「限量78公分大軟滑鼠萬用墊」、「限量PD快充延長線」等，為辦公解悶好神器。

●附註：詳細活動內容以門市、App公告為準。

7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量13吋絨毛娃娃」共有睡衣小新抱小白款、龍年蠟筆小新款等2款，快閃購4月2日下午3點起至4月30日消費不限金額+499元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量13吋絨毛娃娃」共有睡衣小新抱小白款、龍年蠟筆小新款等2款，快閃購4月2日下午3點起至4月30日消費不限金額+499元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量時鐘球型拼圖」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+799元換購；4月15日下午3點起集滿6點+799元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量時鐘球型拼圖」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+799元換購；4月15日下午3點起集滿6點+799元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量30cm立體存錢筒」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+999元換購；4月15日下午3點起集滿6點+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量30cm立體存錢筒」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+999元換購；4月15日下午3點起集滿6點+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量藍牙無線鍵盤」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+699元換購，4月15日下午3點起集滿6點+699元換購；「限量滑鼠」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+499元換購，4月15日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量藍牙無線鍵盤」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+699元換購，4月15日下午3點起集滿6點+699元換購；「限量滑鼠」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+499元換購，4月15日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量EVO 3/4罩式酷炫安全帽」共2款，快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+999元換購1款；4月15日下午3點起集滿6點+999元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量EVO 3/4罩式酷炫安全帽」共2款，快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+999元換購1款；4月15日下午3點起集滿6點+999元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量夾立兩用充電風扇」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+499元換購；4月15日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量夾立兩用充電風扇」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+499元換購；4月15日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動因應毛小孩居家、外出需求推出寵物系列新品，「限量二合一寵物外出水壺」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+349元換購，4月15日下午3點起集滿6點+349元換購；「限量寵物墊抱枕組」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+699元換購，4月15日下午3點起集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動因應毛小孩居家、外出需求推出寵物系列新品，「限量二合一寵物外出水壺」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+349元換購，4月15日下午3點起集滿6點+349元換購；「限量寵物墊抱枕組」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+699元換購，4月15日下午3點起集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量44公分大布偶面紙套」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+299元換購；4月15日下午3點起集滿6點+299元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量44公分大布偶面紙套」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+299元換購；4月15日下午3點起集滿6點+299元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，包含粉絲必收的限量包款系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，包含粉絲必收的限量包款系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再創全台新潮流話題，攜手雙IP聯名推出新全店「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，開發逾60款商品，都是居家、辦公、外出、寵物必備的實用好物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再創全台新潮流話題，攜手雙IP聯名推出新全店「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，開發逾60款商品，都是居家、辦公、外出、寵物必備的實用好物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量四輪摺疊購物車」共2款，快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+999元換購1款；4月15日下午3點起集滿6點+999元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量四輪摺疊購物車」共2款，快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+999元換購1款；4月15日下午3點起集滿6點+999元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量魔豆陶瓷疊疊杯」可當馬克杯、盆栽使用，並可堆疊收納，共5款（款式隨機），快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+299元換購1個；4月15日下午3點起集滿6點+299元換購1個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量魔豆陶瓷疊疊杯」可當馬克杯、盆栽使用，並可堆疊收納，共5款（款式隨機），快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+299元換購1個；4月15日下午3點起集滿6點+299元換購1個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量掌上投影機」隨附5款投影片可替換投射影像，快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+249元換購；4月15日下午3點起集滿6點+249元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量掌上投影機」隨附5款投影片可替換投射影像，快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+249元換購；4月15日下午3點起集滿6點+249元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量公仔積木萬年曆」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+349元換購，4月15日下午3點起集滿6點+349元換購；「限量指甲剪」共2款，快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+99元換購1款；4月15日下午3點起集滿6點+99元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日下午3點起至4月30日新推出「蠟筆小新×超級戰隊可愛變身快閃購／集點」活動，「限量公仔積木萬年曆」快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+349元換購，4月15日下午3點起集滿6點+349元換購；「限量指甲剪」共2款，快閃購4月2日下午3點起至4月14日消費不限金額+99元換購1款；4月15日下午3點起集滿6點+99元換購1款。圖／7-ELEVEN提供

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