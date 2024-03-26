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國際旅遊更貴了 雄獅：歐洲團費將較去年漲近2成、日本漲1成

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
2023年雄獅EPS達15.21元、每股配息8元，獲利、淨利率及配息同創新高。圖為雄獅董事長王文傑。圖/業者提供
2023年雄獅EPS達15.21元、每股配息8元，獲利、淨利率及配息同創新高。圖為雄獅董事長王文傑。圖/業者提供

雄獅表示，預期今年旅遊需求持續增溫，第一季出團量可望較去年同期翻倍成長，而團體旅遊價格部份，將因應市場進行滾動式調整，如歐洲旅遊需求旺，又逢巴黎奧運、帕運、歐洲國家盃盛事，團費將較去年約漲幅近2成。

至於台灣人最愛去的日本，雄獅表示，由於日圓貶值，旅遊需求仍熱絡，但機票與飯店成本持續攀升，團費較去年約漲幅約1成；東南亞線則因逐步恢復航班量能，團費漲幅有限，成為大型企業獎勵旅遊的新選擇。

受惠疫後快速成長的國際旅遊需求，雄獅旅遊去年獲利、淨利率、配息數創下歷史新高，2024年將專注發展「鐵道」、「郵輪」、「主題旅遊」等核心產品，同時優化旅遊服務體驗，以驅動營運持續成長。

看好軌道觀光商機，雄獅表示，以全球互為目的地和客源地的經營模式，推動世界鐵道旅遊，目前以日本為布局重心，除了九州七星號、瑞風號，其他特色觀光列車還包括四國三大列車物語、關西近鐵的青丹吉、志摩之風、青之交響曲、火鳥，路線涵蓋京都、奈良、大阪、名古屋、三重等地，未來將陸續規劃歐洲、美加等地列車。

國內部分，繼鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號之後，預計於4月增加阿里山林鐵「福森號」與「栩悅號」列車經營。

台灣郵輪旅遊市場復甦強勁，雄獅指出，預計今年整體市場有超過20萬個郵輪席次，也包下近6.5萬席次，針對季節與主題攜手各郵輪業者推出豐富行程，並將朝「台灣郵輪專家」策略定位邁進，將台灣打造為東北亞郵輪母港。

雄獅說，疫後旅客加速實現旅遊夢想，不僅團費願付價格變高，也更講求旅遊產品的特殊性與深度性，因此雄獅將逐步調整既有產品分級制度，精準區分客層，加速開發具獨特性的長天數遊程，完整布局市場。

巴黎奧運 觀光列車 郵輪

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