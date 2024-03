江詩丹頓聯手The MET 不世出館藏逸品打造客訂名表

欣賞藝術品是人的天性,而如何為藝術品增加價值?1+1大於2的道理,則有機會透過藝術跨界的合作實現。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓(Vacheron Constantin)與美國大都會藝術博物館(The MET)正式推出「A Masterpiece on your Wrist」計畫,可選擇自後者藏品中的作品訂製一只獨一無二的Le Cabinotiers閣樓工匠系列腕表,同時獲得兩趟別開生面的藝術風格旅程。

其實「A Masterpiece on your Wrist」最早曾經在2019年首次提出,江詩丹頓的「A Masterpiece on your Wrist」計劃,為頂級收藏家提供了一個獨一無二的絕佳機會,透過挑選一件世界頂級博物館中的藏品,再借助江詩丹頓的傳統絕藝:琺瑯彩繪,將名畫、名表,二合為一。

其中像是可演繹作品光亮度、立體度與飽和度的灰階琺瑯,又或是可將原比例名畫以微縮比例、但忠實還原地「微繪琺瑯」,都是江詩丹頓「閣樓工匠」引以為傲的傳統工藝;同時江施丹頓再選用了三款機芯:具有三問報時與飛行陀飛輪功能的2755 TMR手動上鍊機芯、具有三問報時與時間顯示的1731手動上鍊機芯,以及2460SC自動上鍊機芯,三者皆由江詩丹頓研發、自製,前兩款具有複雜功能,第三款機芯則在22K粉紅金自動盤上鐫刻以The MET博物館正面外觀的剪影,並可結合梵谷(Vincent van Gogh)的《麥田裡的絲柏樹》

莫內(Claude Monet)的《睡蓮池上的拱橋》、聖古登斯(Augustus Saint-Gaudens)的《戴安娜女神》,又或是溫斯洛霍默(Winslow Homer)的《Northeaster》;當然,這僅是The MET的廣大館藏之一。

值得一提的是,其實這並非江詩丹頓首次與世界頂級博物館合作,例如2022年時,品牌也曾在Métiers d’Art藝術大師系列下推出四款Tributetogreat civilisations腕表、致敬古文明;去年時曾來台的雷神、風神三問表,同樣出自與羅浮宮的合作系列。而本次與美國大都會藝術博物館(The MET)的合作,無疑更加凸顯了江詩丹頓與The MET致力於推廣藝術、工藝傳承的意志。