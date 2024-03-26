江詩丹頓聯手The MET 不世出館藏逸品打造客訂名表

欣賞藝術品是人的天性，而如何為藝術品增加價值？1+1大於2的道理，則有機會透過藝術跨界的合作實現。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）與美國大都會藝術博物館（The MET）正式推出「A Masterpiece on your Wrist」計畫，可選擇自後者藏品中的作品訂製一只獨一無二的Le Cabinotiers閣樓工匠系列腕表，同時獲得兩趟別開生面的藝術風格旅程。

其實「A Masterpiece on your Wrist」最早曾經在2019年首次提出，江詩丹頓的「A Masterpiece on your Wrist」計劃，為頂級收藏家提供了一個獨一無二的絕佳機會，透過挑選一件世界頂級博物館中的藏品，再借助江詩丹頓的傳統絕藝：琺瑯彩繪，將名畫、名表，二合為一。

其中像是可演繹作品光亮度、立體度與飽和度的灰階琺瑯，又或是可將原比例名畫以微縮比例、但忠實還原地「微繪琺瑯」，都是江詩丹頓「閣樓工匠」引以為傲的傳統工藝；同時江施丹頓再選用了三款機芯：具有三問報時與飛行陀飛輪功能的2755 TMR手動上鍊機芯、具有三問報時與時間顯示的1731手動上鍊機芯，以及2460SC自動上鍊機芯，三者皆由江詩丹頓研發、自製，前兩款具有複雜功能，第三款機芯則在22K粉紅金自動盤上鐫刻以The MET博物館正面外觀的剪影，並可結合梵谷（Vincent van Gogh）的《麥田裡的絲柏樹》

莫內（Claude Monet）的《睡蓮池上的拱橋》、聖古登斯（Augustus Saint-Gaudens)的《戴安娜女神》，又或是溫斯洛霍默（Winslow Homer）的《Northeaster》；當然，這僅是The MET的廣大館藏之一。

值得一提的是，其實這並非江詩丹頓首次與世界頂級博物館合作，例如2022年時，品牌也曾在Métiers d’Art藝術大師系列下推出四款Tributetogreat civilisations腕表、致敬古文明；去年時曾來台的雷神、風神三問表，同樣出自與羅浮宮的合作系列。而本次與美國大都會藝術博物館（The MET）的合作，無疑更加凸顯了江詩丹頓與The MET致力於推廣藝術、工藝傳承的意志。