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高爾夫球運動年輕化！ECCO引進Golf系列球后聯名款鞋履來台搶市

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
看好高爾夫球運動在台蓬勃發展，且有年輕化的趨勢，因此丹麥鞋履品牌ECCO在本季引進旗下Golf系列產品來搶市。圖／ECCO提供
看好高爾夫球運動在台蓬勃發展，且有年輕化的趨勢，因此丹麥鞋履品牌ECCO在本季引進旗下Golf系列產品來搶市。圖／ECCO提供

看好高爾夫球運動在台蓬勃發展，且有年輕化的趨勢，因此丹麥鞋履品牌ECCO在本季引進旗下Golf系列產品來搶市，更呈現球后聯名款希望讓消費者有運動品牌之外的選擇。而法國時尚品牌le coq sportif也上市全新春夏Golf系列服飾，打破制式風格，透過色彩營造出午後愜意氛圍。

ECCO首次在台限量販售與球后高寶璟（Lydia Ko）聯名設計的GOLF BIOM H4鞋款。圖／ECCO提供
ECCO首次在台限量販售與球后高寶璟（Lydia Ko）聯名設計的GOLF BIOM H4鞋款。圖／ECCO提供

ECCO帶來今年最新推出、集結所有獨家科技的GOLF LT1高爾夫超輕1代鞋款，利用創新LYTR科技應用植物性塑料及FLUIDFORM™一體成型注塑科技製成，不僅友善環境，腳感更輕彈緩震。此外，GOLF BIOM C4 高爾夫健步C4以及GOLF BIOM H4高爾夫健步H4系列，則是承延續了ECCO招牌的裸足舒適感。此外，ECCO更首次在台限量販售與球后高寶璟（Lydia Ko）聯名設計的GOLF BIOM H4鞋款，將代表她家鄉韓國和成長地紐西蘭的國花木槿花與銀蕨化作圖騰，裝飾於鞋身，讓女性球友也能有共鳴。

而le coq sportif這季Golf系列服飾以大自然色彩為靈感，保留法式浪漫優雅元素外，更以低飽和色彩襯出溫柔氣質魅力，營造寧靜平和的微慵懶氛圍。不論是香草色、柔和的茴香黃還是塵霧藍，透過色彩交織，營造出鮮明法國意象，無論是上場揮杆，還是日常搭配都不違和。而且Golf系列夏季服飾更加入吸汗速乾以及防紫外線的機能，並經過設計團隊精心規劃， 推出深受消費者們喜愛的男、女搭配款，一同穿出獨特生活態度。

le coq sportif Golf系列夏季服飾更加入吸汗速乾以及防紫外線的機能，並經過設計團隊精心規劃， 推出深受消費者們喜愛的男、女搭配款。圖／le coq sportif GOLF提供
le coq sportif Golf系列夏季服飾更加入吸汗速乾以及防紫外線的機能，並經過設計團隊精心規劃， 推出深受消費者們喜愛的男、女搭配款。圖／le coq sportif GOLF提供

le coq sportif這季Golf系列服飾以大自然色彩為靈感，保留法式浪漫優雅元素外，更以低飽和色彩襯出溫柔氣質魅力。圖／le coq sportif GOLF提供
le coq sportif這季Golf系列服飾以大自然色彩為靈感，保留法式浪漫優雅元素外，更以低飽和色彩襯出溫柔氣質魅力。圖／le coq sportif GOLF提供

ECCO GOLF LT1高爾夫超輕1代防水男鞋，12,000元。圖／ECCO提供
ECCO GOLF LT1高爾夫超輕1代防水男鞋，12,000元。圖／ECCO提供

ECCO聯名Lydia Ko款GOLF BIOM H4高爾夫球防水女，10,500元。圖／ECCO提供
ECCO聯名Lydia Ko款GOLF BIOM H4高爾夫球防水女，10,500元。圖／ECCO提供

品牌 消費者 高爾夫

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