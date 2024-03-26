The North Face再攜手UNDERCOVER 完成夏季最帥戶外著裝穿搭！
在去年冬天戶外專業機能品牌The North Face首度與日本時尚品牌UNDERCOVER合作，推出SOUKUU系列，獲得熱烈迴響。於是，今年春夏雙品牌決定再攜手，還瞄準了The North Face長期經營的越野跑活動，打造出既符合專業運動員需求設計，同時帶有UNDERCOVER潮流元素的裝備，讓人迫不及待想上身，暢快流汗！
相較於上一季，全新的The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列，融入更多街頭潮流服飾元素，像是有著斗篷剪裁的連帽風衣、帶有工裝細節的健行用長褲，都讓原本機能性為主的戶外服裝，頓時成為易於穿搭單品。而且利用DWR防潑水衣料製成，可輕鬆應對各種戶外氣候，側邊拉鍊加強通風與透氣度，確保穿著時清爽舒適，結合強大收納性，能易於轉換為斜背包，便於外出攜帶。同時，聯名系列還推出徒步衝鋒衣，以The North Face經典Mountain Light外套為藍本，藉由全貼合防水接縫設計提供乾爽舒適又防風的穿著體驗；搭配多口袋搞定所有健行必備物品，讓穿著者在戶外更輕盈靈活。
不僅如此，The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列還首次推出越野跑裝備，其中防風外套的防水層配備實用隱藏口袋，幫助跑者收納手機及應急裝備等隨身物品；可調節鬆緊風帽抵禦驟變天氣，搭配搶眼螢光綠色，讓人印象深刻。在聯名鞋款提供專為複雜地形設計的VECTIV SKY越野跑鞋，帶有碳纖維板的弧形滾軸中底，加上具備強大抓地力的Surface CTRL™ 大底，讓穿著者從容應對複雜地形與各種挑戰。如同去年一樣，The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列，將於3月28日起限定台北101門市獨賣。
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