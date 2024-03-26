The North Face再攜手UNDERCOVER 完成夏季最帥戶外著裝穿搭！

在去年冬天戶外專業機能品牌The North Face首度與日本時尚品牌UNDERCOVER合作，推出SOUKUU系列，獲得熱烈迴響。於是，今年春夏雙品牌決定再攜手，還瞄準了The North Face長期經營的越野跑活動，打造出既符合專業運動員需求設計，同時帶有UNDERCOVER潮流元素的裝備，讓人迫不及待想上身，暢快流汗！

相較於上一季，全新的The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列，融入更多街頭潮流服飾元素，像是有著斗篷剪裁的連帽風衣、帶有工裝細節的健行用長褲，都讓原本機能性為主的戶外服裝，頓時成為易於穿搭單品。而且利用DWR防潑水衣料製成，可輕鬆應對各種戶外氣候，側邊拉鍊加強通風與透氣度，確保穿著時清爽舒適，結合強大收納性，能易於轉換為斜背包，便於外出攜帶。同時，聯名系列還推出徒步衝鋒衣，以The North Face經典Mountain Light外套為藍本，藉由全貼合防水接縫設計提供乾爽舒適又防風的穿著體驗；搭配多口袋搞定所有健行必備物品，讓穿著者在戶外更輕盈靈活。

The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列還首次推出越野跑裝備。圖／The North Face提供

不僅如此，The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列還首次推出越野跑裝備，其中防風外套的防水層配備實用隱藏口袋，幫助跑者收納手機及應急裝備等隨身物品；可調節鬆緊風帽抵禦驟變天氣，搭配搶眼螢光綠色，讓人印象深刻。在聯名鞋款提供專為複雜地形設計的VECTIV SKY越野跑鞋，帶有碳纖維板的弧形滾軸中底，加上具備強大抓地力的Surface CTRL™ 大底，讓穿著者從容應對複雜地形與各種挑戰。如同去年一樣，The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列，將於3月28日起限定台北101門市獨賣。

全新的The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列服飾，結合收納機能，能易於轉換為斜背包，便於外出攜帶。圖／The North Face提供

聯名鞋款提供VECTIV SKY越野跑鞋，帶有碳纖維板的弧形滾軸中底，加上強大抓地力的Surface CTRL™ 大底，從容應對複雜地形與各種挑戰。圖／The North Face提供

SOUKUU系列連帽風衣利用DWR防潑水衣料製成，可輕鬆應對各種戶外氣候，側邊拉鍊加強通風與透氣度，確保穿著時清爽舒適。圖／The North Face提供

The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列越野慢跑短褲，9,380元。圖／The North Face提供

The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列連帽風衣，28,800元。圖／The North Face提供

The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列後背包，14,880元。圖／The North Face提供

The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列短袖快乾T恤，5,380元。圖／The North Face提供

The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列VECTIV SKY越野慢跑鞋，11,380元。圖／The North Face提供

The North Face與UNDERCOVER聯名SOUKUU系列越野防風外套，11,880元。圖／The North Face提供