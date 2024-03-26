agnès b. BIJOUX新首飾 營造清新、強烈街頭風和藝術感. 滿足消費者多變喜好

以春意盎然的花園景致與充滿活力的街頭藝術為靈感，agnès b. BIJOUX春夏首飾系列，展現清新、個性有型等多元樣貌。同時藉由不同形式的金屬鎖鍊、色彩繽紛琺瑯為點綴出設計重點，凸顯率性俐落線條，為造型增添層次。

清新風格人人愛，agnès b. BIJOUX也不例外，立體型態小雛菊墜飾帶來積極迎向未來的意念。Daisy Land系列流暢曲線切割出鮮明層次，花瓣與花蕊分別鑲嵌入白色、金黃色琺瑯，作工細膩；戒指與手鍊採用獨特雙環設計，單獨配戴就很亮眼。而設計靈感來自塗鴉、模板噴漆等街頭藝術的Stenciller系列飾品，運用經特殊處理的氧化仿舊金屬質感、黑色霧面皮革打造，經典字母Logo皆為利用描邊方式呈現，具當代藝術風格。還有受到品牌創辦人Agnès女士攝影作品啟發的Connect Chain系列，集結不同類型金屬鎖鍊、對比色彩和光澤、截然不同的異材質，呈現大膽鮮明視覺效果，無論項鍊、手鍊與戒指皆具強烈街頭感。

agnès b. BIJOUX Connect Chain系列，集結不同類型金屬鎖鍊、對比色彩和光澤、截然不同的異材質，呈現大膽鮮明視覺效果。圖／agnès b.提供

同樣是迎接新一季的到來，法國亞歷山卓髮飾 (Alexandre de Paris) 則以Exercices de style（風格練習）為主題，提出女性在不同場合中，透過髮箍、髮夾、髮束等不同型態髮飾的運用，展現出的多樣魅力。受到許多職場女性喜愛的「優雅系列」，以簡約俐落、現代感輪廓，搭配大小不同的珍珠綴飾，打造出音符、露珠等充滿生命力的造型髮飾。而伴隨復活節到來，小兔子樣式髮飾同樣受到矚目，特別是利用珍珠鑲嵌而成的兔尾巴格外充滿童趣。

agnès b. BIJOUX Daisy Land系列立體型態小雛菊墜飾帶來積極迎向未來的意念。圖／agnès b.提供

agnès b. BIJOUX Stenciller系列飾品，運用經特殊處理的氧化仿舊金屬質感、黑色霧面皮革打造。圖／agnès b.提供

Alexandre de Paris珍珠露珠髮箍，12,600元。圖／Alexandre de Paris提供

Alexandre de Paris珍珠小兔豆扣夾，3,300元。圖／Alexandre de Paris提供