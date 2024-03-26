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agnès b. BIJOUX新首飾 營造清新、強烈街頭風和藝術感. 滿足消費者多變喜好

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
agnès b. BIJOUX春夏首飾系列，展現清新、個性有型等多元樣貌。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX春夏首飾系列，展現清新、個性有型等多元樣貌。圖／agnès b.提供

以春意盎然的花園景致與充滿活力的街頭藝術為靈感，agnès b. BIJOUX春夏首飾系列，展現清新、個性有型等多元樣貌。同時藉由不同形式的金屬鎖鍊、色彩繽紛琺瑯為點綴出設計重點，凸顯率性俐落線條，為造型增添層次。

清新風格人人愛，agnès b. BIJOUX也不例外，立體型態小雛菊墜飾帶來積極迎向未來的意念。Daisy Land系列流暢曲線切割出鮮明層次，花瓣與花蕊分別鑲嵌入白色、金黃色琺瑯，作工細膩；戒指與手鍊採用獨特雙環設計，單獨配戴就很亮眼。而設計靈感來自塗鴉、模板噴漆等街頭藝術的Stenciller系列飾品，運用經特殊處理的氧化仿舊金屬質感、黑色霧面皮革打造，經典字母Logo皆為利用描邊方式呈現，具當代藝術風格。還有受到品牌創辦人Agnès女士攝影作品啟發的Connect Chain系列，集結不同類型金屬鎖鍊、對比色彩和光澤、截然不同的異材質，呈現大膽鮮明視覺效果，無論項鍊、手鍊與戒指皆具強烈街頭感。

agnès b. BIJOUX Connect Chain系列，集結不同類型金屬鎖鍊、對比色彩和光澤、截然不同的異材質，呈現大膽鮮明視覺效果。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX Connect Chain系列，集結不同類型金屬鎖鍊、對比色彩和光澤、截然不同的異材質，呈現大膽鮮明視覺效果。圖／agnès b.提供

同樣是迎接新一季的到來，法國亞歷山卓髮飾 (Alexandre de Paris) 則以Exercices de style（風格練習）為主題，提出女性在不同場合中，透過髮箍、髮夾、髮束等不同型態髮飾的運用，展現出的多樣魅力。受到許多職場女性喜愛的「優雅系列」，以簡約俐落、現代感輪廓，搭配大小不同的珍珠綴飾，打造出音符、露珠等充滿生命力的造型髮飾。而伴隨復活節到來，小兔子樣式髮飾同樣受到矚目，特別是利用珍珠鑲嵌而成的兔尾巴格外充滿童趣。

agnès b. BIJOUX Daisy Land系列立體型態小雛菊墜飾帶來積極迎向未來的意念。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX Daisy Land系列立體型態小雛菊墜飾帶來積極迎向未來的意念。圖／agnès b.提供

agnès b. BIJOUX Stenciller系列飾品，運用經特殊處理的氧化仿舊金屬質感、黑色霧面皮革打造。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX Stenciller系列飾品，運用經特殊處理的氧化仿舊金屬質感、黑色霧面皮革打造。圖／agnès b.提供

Alexandre de Paris珍珠露珠髮箍，12,600元。圖／Alexandre de Paris提供
Alexandre de Paris珍珠露珠髮箍，12,600元。圖／Alexandre de Paris提供

Alexandre de Paris珍珠小兔豆扣夾，3,300元。圖／Alexandre de Paris提供
Alexandre de Paris珍珠小兔豆扣夾，3,300元。圖／Alexandre de Paris提供

Alexandre de Paris珍珠音符華麗仕女夾，5,500元。圖／Alexandre de Paris提供
Alexandre de Paris珍珠音符華麗仕女夾，5,500元。圖／Alexandre de Paris提供

戒指 珍珠

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