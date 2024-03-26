10點開搶！台灣虎航促銷全航線單程機票100元起

台灣虎航推出「復活節驚喜彩蛋-找蛋最優禮」促銷活動，全航線單程未稅價100元起。今天第一波開賣限定「尊榮虎」搶先購票，全航線單程未稅100元起。明天第二波開賣開放所有虎迷開搶，全航線單程未稅1000元起。

台灣虎航表示，第一波為「尊榮虎（tigerprime）」封館優惠，開賣期間自26日上午10時至當晚11時59分。全航線單程未稅100元、1000元、1500元，限購買來回。搭乘期間自3月27日至10月26日。限透過專屬購票網頁，完成身分驗證後可購票，無法透過其他通路訂位購票。

而非「尊榮虎」會員的旅客，可以參加明天（27日）第二波促銷活動，開賣期間27日上午10時至28日11時59分。全航線單程未稅1000元、1500元，限購買來回。搭乘期間自3月27日至10月26日。

台灣虎航表示，「尊榮虎」封館優惠，每筆訂單第一名乘客皆需為「尊榮虎」，其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎不可獨行，至少需有一名成人尊榮虎同行，方可進行訂購。