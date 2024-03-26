【MENU懶人包】南庄老街一日遊，美食景點全攻略！

歷史悠久的南庄老街不僅有著濃濃的客家文化氣息，美食也是不可或缺的一部分，快跟著小編一起去深度探索吧！

一日遊行程美食攻略：

英姐小吃店→水汴頭洗衫坑 → 桂花巷 → 老金龍飯店 → 南庄老郵局 → 南庄情人巷 →桂花心語→南庄戲院→黃金傳說窯烤麵包→十三間老街→老家米食堂→夜間導覽

英姐小吃店

中正路33號

一大早就帶大家來開業至今已有50多年、半個世紀之久的英姐小吃店，既然都來到客家莊，當然要享用肉羹(芶芶)客家粄條 ，羹湯內有筍絲、黑木耳、紅蘿蔔，味道偏淡，微帶甘甜，肉羹紮實富有彈性，是不少在地人的早餐！

接著可以到附近相當知名的地標-水汴頭洗衫坑拍照留念，這裡是昔日南庄居民的洗衣場所。還有隔壁鋪有朱紅磚牆的桂花巷，是南庄老街美食的大本營，販賣了桂花釀、桂花糕、梅乾菜、鹹菜、桔醬，各式客家料理食材。

（MENU美食誌嗝然翁提供）

老金龍飯店

民族街1-1號

午餐則是裝潢走古色古香路線的老金龍飯店，店家除了客家菜有名，鱒魚料理也相當厲害，可以清蒸、糖醋和煙燻，菜單皆以套餐為主。推薦福菜肉片湯、客家小炒、梅干絞肉。

吃飽喝足後來到了滿滿懷舊風味的南庄老郵局，這裡販賣客家商品，建議大家可以買一張明信片寄給自己留做紀念！而南庄情人巷則是在地浪漫約會的秘境，彩繪藝術牆面上還有許多花卉佈景，相當有情調。

（MENU美食誌Meow提供）

桂花心語

文化路10-1號

又到了令人期待的下午茶時間了！桂花心語位於南庄桂花巷內，販售咖啡、龜苓膏、湯圓、蓮子銀耳、桂花蜜豆湯圓冰和桂花熝湯臍。特別推薦桂花熝湯臍和桂花湯圓冰，清爽消暑也十分美味！

接著來到了成立於1946年的南庄戲院，早期主要播放電影，之後曾轉型表演脫衣舞，但因為取締情色而沒落，如今被金龍飯店買下。可以在這裡拍照，感受懷舊的氛圍。

（MENU美食誌Hann提供）

黃金傳說窯烤麵包13間老街店

中山路77號2樓

位於南庄十三間老街的康濟吊橋旁，有間專賣窯烤麵包和各式飲品的下午茶店家，空間分為室內和戶外區域，同時也是寵物友善餐廳。推薦招牌紅豆吐司、巧克力乳酪核桃及酒釀桂圓雜糧核桃。

買完香噴噴的窯烤麵包後，來到了十三間老街，這裏曾是南庄最熱鬧的街道。現今因青年返鄉創業，有許多特色店家，可以在此散步隨意逛逛。

（MENU美食誌Goldsmiths118提供）

老家米食堂

大同路25-1號

晚餐帶大家來到老家米食堂，主打純手工製作的各類米食產品，是南庄必吃的美食之一。特別推薦每日以柴火熬煮十小時的仙草及只有客家地區才吃的到的五行熝湯齊。

用完晚餐後，可以來參加桂花巷夜間導覽，體驗不一樣的南庄老街。我們將在幽靜的夜裡跟大家道聲晚安了！

（MENU美食誌wen❤提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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