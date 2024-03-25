陳嵐舒操刀 芃卓全新春季菜單翻玩法式經典醬汁

寶元紀集團所開設的芃卓（le beaujour）法式餐廳開幕至今逾一年，期間歷經香港大班樓、米其林三星蔬食之神Alain Passard等史無前例、別開生面的精彩客座。這次推出全新春季菜單「煦煦春暖（Uplifting Spring）」，芃卓法式餐廳廚藝總監陳嵐舒與主廚江丕禮（Pili）匯聚東西方元素，翻玩法式經典醬汁；套餐中除小牛胸腺、甜菜根、魚子醬、法國黃酒…等法料元素外，也出現刺參、蜜棗、圓糯米、自製乾蚵、鹹鴨蛋黃、陳年紹興、臭豆腐…等中式食材。他們悉心以法式料理立體飽滿的醬汁為精髓、時令素材為載體，彰顯產地時令之美，再度為法料拓展出全新可能。

此外，奠基於寶元紀集團豐富深厚的藏茶，精彩的Tea Pairing從器皿選用到溫度控制都細膩緊湊、絲絲入扣，成為餐桌上令人驚喜的一大亮點。週末全日套餐中的前菜「龜山島甜蝦、魚子醬、發酵蜜棗、芳香萬壽菊」，巧妙融合晶凍的酸滑、甜蝦肉的彈性與甜度、蜜棗的脆，魚子醬和芥末籽的驚喜鮮味，佐以萬壽菊油的奔放氣息，搭配上洋溢迷人花香的茶品「鳳凰單叢」，在茶香與菜色兩相結合後，更添清新的春日氣息。

週末全日套餐中的前菜「北海道帝王蟹、黃酒、金蓮花油醋、花枝細麵」，詮釋自香港大班樓首度來台聯手客座的經典之作，將中式大份量的雞油花雕蒸花蟹配陳村粉改換成西餐型態。以花枝製成天使細麵取代陳村粉，淋上法國黃酒、陳年紹興酒與蟹高湯製成的馥郁醬汁，搭配鮮甜肥美的北海道帝王蟹肉，納盡海味的鮮與香。

平日晚間套餐中的「關東刺參、糯米、自製蚵乾、姬松茸、龍蒿」，在刺參中填入圓糯米、自製臺灣蚵乾，搭配以蝦頭熬煮而成的濃郁醬汁和干貝慕斯與姬松茸，將濃鮮與清鮮相佐，底部則以芬芳的龍蒿荷蘭醬與飽滿香糯的刺參應和，上方點綴蝦夷蔥及馬齒莧，在鮮香中帶來一種輕盈感，滋味妙不可言。搭配「1980年末老白茶」，讓茶湯的乾燥玫瑰花香及蜜漬梅子香氣與鮮味相映襯，讓茶的層次更分明、菜的風味更立體。

在平日晚間套餐與週末全日套餐皆有供應的主菜「松露烤雞、雞肝酥餅、春天小蔬菜」，以純粹法式風味呈現，選用雲林放牧雞的雞胸肉及雞腿兩個部位，混合雞肉、松露與蝦肉製成的慕斯，填於雞胸皮下烤製，皮脆肉嫩，肉汁浸潤著松露香氣與蝦肉鮮甜，令人一試難忘。搭配茶品「正山小種・龍眼花」，將福建武夷的正山小種，以及台南直火烘焙的龍眼花茶完美調和，在帶著燻香及龍眼蜜香的茶湯與主菜相互照映下，更凸顯了陳嵐舒逸秀脫俗的創作風格。

芃卓全新春季菜單平日午間套餐每位2,880元+10%，可加選3杯Tea Pairing每位880元+10%，或3杯Wine Pairing每位1,180元+10%。平日晚間套餐每位3,680元+10%，可加選4杯Tea Pairing每位1,080元+10%，或4杯Wine Pairing每位1,380元+10%。週末全日套餐每位4,280元+10%，可加選6杯Tea Pairing每位1,680元+10%，或5杯Wine Pairing每位2,080元+10%。

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