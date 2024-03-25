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足球天王梅西IG送福利！Apple TV免費看MLS Season Pass 1個月

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
球迷們可透過梅西的Instagram（@leomessi）個人簡介下方連結獲得1個月MLS Season Pass的免費優惠。圖／蘋果提供
球迷們可透過梅西的Instagram（@leomessi）個人簡介下方連結獲得1個月MLS Season Pass的免費優惠。圖／蘋果提供

2024美國職業足球大聯盟的賽季已於今年2月正式開踢，想要盡情享受完整賽事，不受時間、地區轉播限制，只要在Apple TV上訂閱MLS Season Pass就能隨時熱血觀賽！而去年轉戰邁阿密國際（Inter Miami CF）的梅西（Lionel Messi），更大方為球迷們提供在Apple TV上免費試用1個月MLS Season Pass，可透過梅西的Instagram（@leomessi）個人簡介下方連結獲得1個月MLS Season Pass的免費優惠，此優惠適用於所有新訂閱者，可於4月5日之前限時兌換。有興趣的球迷朋友們不妨把握本次絕佳機會，感受梅西風潮與足球賽事的熱血魅力！

美國職業足球大聯盟去年起有了梅西的加盟，不僅成功率領墊底隊伍逆轉勝，奪得隊史首座冠軍獎盃，更榮獲個人職業生涯第8座金球獎，創下歷史上奪得金球獎最多次的成就。梅西的加盟也帶來了破紀錄的收視率，使美國職業足球大聯盟季票訂閱人數增加了1倍。這次，更攜手Apple TV，為還在觀望中、尚未訂閱MLS Season Pass的球迷們送上優惠，一起感受足球熱血魅力。

Apple TV上的MLS Season Pass是MLS球迷有史以來享有最豐富的內容與訪問陣容。超過100個國家和地區的球迷可以在Apple TV上註冊MLS季票，欣賞整個2024賽季的所有MLS賽事。訂閱MLS季票的球迷可以觀賞每場MLS比賽，不受轉播禁令影響，也可以收看深度報導與分析、一系列獨家內容等。MLS季票可透過包含Apple Vision Pro的各種Apple裝置、智慧電視、串流裝置、機上盒和遊戲機上的Apple TV app以及http://tv.apple.com/tw/網站使用。

MLS季票可以在Apple TV app上以賽季期間每月490元或每賽季3,290元的價格訂閱；Apple TV+訂閱者可以用每月420元、每賽季2,490元的特價註冊。還可以透過「家人共享」，讓最多6位家庭成員一起共享訂閱內容。

另外，梅西的球迷還可以在Apple Music上聆聽「Messi: The Warm-Up」歌單，這是梅西在比賽前幾分鐘進入專注狀態時會聽的獨家歌單，曲目涵蓋標誌性的拉丁流行樂和搖滾樂，以及梅西家鄉阿根廷的雷鬼和cumbia音樂。在歌單中，梅西說：「從我有記憶以來，音樂就是我生活中很重要的一部分，尤其是在比賽日。音樂讓我的思緒平靜，幫助我保持平靜和放鬆。」

MLS季票可透過包含Apple Vision Pro的各種Apple裝置、智慧電視、串流裝置、機上盒和遊戲機上的Apple TV app以及http://tv.apple.com/tw/網站使用觀看。圖／蘋果提供
MLS季票可透過包含Apple Vision Pro的各種Apple裝置、智慧電視、串流裝置、機上盒和遊戲機上的Apple TV app以及http://tv.apple.com/tw/網站使用觀看。圖／蘋果提供

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