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樂迷年度必收！台灣啤酒攜手大港開唱 推出限量聯名款

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「金牌ONE x 大港開唱」聯名款啤酒，在全台7-Eleven也買得到。圖／台灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金牌ONE x 大港開唱」聯名款啤酒，在全台7-Eleven也買得到。圖／台灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台樂迷期待已久的指標性音樂祭「2024大港開唱」，即將於3月30及31日盛大登場。今年大港開唱再度攜手台灣啤酒，以「金牌ONE台灣啤酒」打造獨家限量聯名款包裝，並將在現場提供獨家優惠及贈品，共創音樂與啤酒的精彩時刻。

這款獨家限量聯名款啤酒，融合大港開唱的LOGO和鮮明橘色，慶祝大港活動邁向第15屆的重要里程碑。今年大港的標語「MEGAPORT FOREVER」，象徵了永恆的大港精神，將是樂迷們必收的年度酒款。

「金牌ONE」啤酒是台灣啤酒針對年輕世代推出的明星商品，採用100%全麥釀造，並且具有零糖質的特性，為消費者帶來低熱量、輕盈口感的全新飲用體驗。除推出獨家聯名款啤酒，台啤力薦在第二屆「金牌創世代」原創音樂徵選贏得金牌啤酒代言的「桑尼Sonnie」樂團，他們將與眾多超狂的歌手和樂團一同演出，為樂迷們帶來最精彩的音樂饗宴。

無法前往現場的聽團仔們也別失望，「金牌ONE x 大港開唱」聯名款啤酒在全台7-Eleven超商也買得到，數量有限，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大港開唱 金牌 音樂

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