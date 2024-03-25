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貴婦超模演繹FERRAGAMO春夏形象 自在與高雅的絕妙平衡
「在我的生活當中所接觸到的女性們，深深地影響了我的背景、成長經歷以及文化傳承。」FERRAGAMO創意總監Maximilian Davis透過2024春夏系列的設計，探索女性本質。如今同樣的概念也延伸到由超模Natalia Vodianova演繹的2024春夏系列形象廣告中，體現品牌獨有的輕鬆與自信的風情。
系列形象廣告由擅長捕捉女性在環境中的細節形象而著名的義大利攝影師Vanina Sorrenti掌鏡，「Vanina的作品則是關於看到女性在她們最自然、最自在的環境中。她的眼光和她們的舒適感都非常有力量 —我希望讓我合作的女性和打扮的女性也能感受到這種力量。」Maximilian Davis說。
FERRAGAMO 2024年春夏設計中，一種濱海風情的無憂無慮，直接反映在形象廣告的室內設計上：拼花木質地板和中世紀家具搭配鮮豔色彩，展現獨特的寧靜氛圍。服裝則巧妙平衡兩個看似不同的世界：將亞麻和棉料以精湛的技巧處理，搭配完美無瑕且富有雕塑感的木質配飾，使用天然面料展現精緻的輪廓。
配件方面則以亮眼的湛藍色貫穿整個系列傳達著加勒比海的精神— HUG手提包款、以及隱藏在熱門的FIAMMA包中，而新款籠型造型高跟鞋則借鑒了FERRAGAMO檔案庫的經典造型，展現出獨特的義大利現代風格。「對我來說，重要的是確保每件作品的比例、結構和輪廓總是以一種能夠賦予穿著者力量的方式來構建。」Maximilian Davis說明：「服裝理應讓你感受到一種自然而然的舒適感，這種舒適感來自於穿著一件你相信適合自己的衣物。」
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