日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

日本小林製藥公司日前表示，食用營養食品的13人出現腎臟疾病症狀，自行回收使用紅麴的相關產品總計約30萬包，目前國內有2家業者，輸入該公司紅麴原料。毒物科醫師指出，本次問題產品汙染化合物仍待釐清，但「橘黴素」為過去紅麴產品常見汙染源，大量攝取會引發腎衰竭，「這次很不尋常，太多人同時出現不良反應」。

不少民眾吃含紅麴食品降膽固醇，小林製藥的紅麴營養食品導致13人出現腎臟疾病相關症狀，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，據外電報導，日本當地的13人出現不良反應，其中2人急性腎衰竭，不過是哪種化學汙染導致的，日本政府尚在調查中。

顏宗海表示，紅麴屬於發酵製品，一般會擔心有無「橘黴素」汙染，具有腎毒性，因為較為常見，大量攝取會引起急性腎衰竭；一般民眾吃紅麴產品是為了降膽固醇，臨床上針對有相關需求的患者，會透過飲食控制、適當運動，並搭配含Statin成分的降膽固醇藥物。

顏宗海指出，在台灣， 「橘黴素」列入衛生稽查項目，「這次很不尋常，太多人同時出現不良反應」，目前在國際癌症研究機構（IARC）致癌性分類為第3類，即「無法判斷是否為人類致癌物質」，但仍待日本相關單位，確認本次的污染物質為何，不過紅麴食品基本上是安全的。

《食品中汙染物質及毒素衛生標準》指出，橘黴素在紅麴米的限量為5000µg /kg；使用紅麴原料製成之食品及膳食補充品限量2000µg /kg；紅麴色素，以色價（color value）50的紅麴色素計，則限量200µg /kg。

衛福部食藥署副署長林金富說，日本小林製藥公司在本月22日發布，含紅麴的5項機能性表示食品自主回收通知，其原因是該公司接獲民眾反應，吃了前述食品出現腎臟疾病的通報，該公司分析發現其製造使用的紅麴原料，「含有非預期成分之可能，因此辦理紅麴相關產品之回收」；食藥署於108至112年，共抽驗市售紅麴製品199件，其中紅麴膳食補充品（膠囊錠狀食品）12件，均未檢出橘黴素。