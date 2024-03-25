神腦iPhone原廠電池舊換新現折700元 再送300元配件購物金 教你一招檢查電池健康度

iPhone原廠電池舊換新優惠活動又來了！神腦國際即日起限時限量開放預約，指定5款系列機型，全台8間神腦Apple授權維修中心依官方維修費用再折700元，電池舊換新最低只要1,790元，完修再享300元配件購物金。活動機種包括iPhone 11、12、13、14系列及SE（2nd、3rd），活動僅採Google表單預約，換電池完成後，現場選購AirPods、線材配件等，可再直接折抵300元，預約數量有限，換完為止。用戶可以在iPhone的「設定」>「電池」>「電池健康度」中查看，如電池健康度出現80%以下或感到手機電力續航力不足，則建議更換電池，以保持手機良好的效能。

想直接換新機的民眾，神腦國際今年首波破盤折扣也開跑，手機、平板、筆電及家電等3C商品通通祭出破盤價，包含旗艦款三星Galaxy S24系列、ASUS Zenfone 11 Ultra、ASUS ROG Phone 8、realme 12 Pro+、vivo V30系列、OPPO Reno11系列、三星Galaxy Tab S9系列等，再送最高4,000元神腦幣回饋。中階、入門機款三星Galaxy A54、vivo Y17s、realme 11 Pro+等，也有最高下殺3,600元的折扣。

另外還有熱銷家電破盤大幅下殺，三星、PHILIPS 4K大尺寸智慧電視2萬元有找，最高再送1,000元神腦幣，ASUS筆電最低7,488元，最高送1,290元神腦幣、Concern康生睛舒適微震熱感眼部按摩器破盤價788元，眾多質感家電4折起。