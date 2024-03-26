快訊

為解川崎氏症起源之謎 她在死人與活人樣本中鑽研40年

湯屋偷拍案又見新影片外流！被害人累計4男6女 皇池回應了

近3年每天吃紅麴保健品！小林製藥證實1消費者腎病身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣品牌打造複合式工作娛樂HUB！一秒化身個人工作室

聯合新聞網／ 有你共創
(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

「辦公桌成堆電線好雜亂」、「開會要投影卻忘記帶轉接頭」、「想跟朋友在旅館打Switch，轉接底座又大又難帶」，在社群平台上，經常看見消費者們有上述的困擾，不論是重度依賴電腦的工程師，還是經常需帶著電腦投影開會的上班族，或喜愛瘋狂追劇、打遊戲的玩家，『電線太多』一直是民眾在意的問題，即便買了延長線，卻得另外接轉接頭、變壓充電器等，並無法減少雜亂的電線充斥，對一些使用者而言，若還要另外使用多功能HUB，在便利性與美觀上簡直是大大扣分。

台灣知名本土品牌DIKE，一直致力於將科技融入人們的日常生活中，在家用電器上不斷推陳出新，而設計團隊也注意到了3C使用者，迫切需要一個能整合充電、傳輸投影與擴充容量需求的產品，而DIKE團隊也發揮台灣設計的超強能力，帶來首台支援4K畫質傳輸投影、65W快速充電、可外接擴充硬碟以及延長線功能的【DIKE十項全能工作站】，攜手有．設計團隊，於3/26(二)在嘖嘖上獨家募資販售！

(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

DIKE十項全能工作站，結合了延長線與多功能HUB的特性，在插座部分，提供了3個有序寬廣孔距的AC插座，即便是筆記型電腦的大充電頭也能互不干擾的一起使用，而在充電部分呢， 十項全能工作站提供了2個USB-A接口與1個支援PD 65W的Type-C接口，65W強勁電力不僅能夠在1小時內將蘋果手機充至80%，甚至能作為MAC或使用Type-C充電的筆記型電腦的充電器，讓空間更加節省好整理。如果是以大量資料傳輸為主的創作者，兩種接口都支援USB3.1傳輸規格，可連接電腦與擴充硬碟，加快工作效率；在娛樂方面，十項全能工作站有全台首個支援到4K高畫質傳輸的HDMI接口，搭配4K電視追劇或是做為Switch的轉接充電器都很適合，可以說是居家旅行、上班創作必備良線，DIKE此次也貼心的設計專業版與行動版兩種規格，讓有興趣的消費者依自身需求選擇。

(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

除了在功能性上有著不俗的表現，DIKE十項全能工作站在安全性上也十分全面，同時通過新版BSMI與CNS 690認證；並有過充電、過電流、過電壓、過熱、過載、短路以及PTP過溫斷電機制等7大保護措施，還使用了防火耐熱材料製作，保護使用者的安全與體驗，DIKE另外提供2年保固，保證消費者買的安心用的開心。

DIKE十項全能工作站，由有.設計 團隊於3/26(二)在嘖嘖平台進行募資，無論是創作者、上班族、遊戲玩家，或者是你只是早就厭倦家裡又老又舊的延長線，都別錯過本次的超早鳥73折起限量優惠，首播超早鳥只有20台！手腳要快才搶的到！詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

嘖嘖募資平台

官方粉絲專頁

延長線

延伸閱讀

台中一中美術節 學生化身「色」計師把「紅樓」穿回來

蔣萬安主持全中運聖火啟動儀式 虛擬實境投影台北101

拿下競技疊杯全國冠軍 總統教育獎得主陳懷恩：不要小看自己

「如懿傳」容妃衰遭P圖變黑白遺照 工作室怒了發聲明

相關新聞

10點開搶！台灣虎航促銷全航線單程機票100元起

台灣虎航推出「復活節驚喜彩蛋-找蛋最優禮」促銷活動，全航線單程未稅價100元起。今天第一波開賣限定「尊榮虎」搶先購票，全...

台灣品牌打造複合式工作娛樂HUB！一秒化身個人工作室

「辦公桌成堆電線好雜亂」、「開會要投影卻忘記帶轉接頭」、「想跟朋友在旅館打Switch，轉接底座又大又難帶」，在社群平台上，經常看見消費者們有上述的困擾，不論是重度依賴電腦的工程師，還是經常需帶著電腦投影開會的上班族，或喜愛瘋狂追劇、打遊戲的玩家，『電線太多』一直是民眾在意的問題，即便買了延長線，卻得另外接轉接頭、變壓充電器等，並無法減少雜亂的電線充斥，對一些使用者而言，若還要另外使用多功能HUB，在便利性與美觀上簡直是大大扣分。

高爾夫球運動年輕化！ECCO引進Golf系列球后聯名款鞋履來台搶市

看好高爾夫球運動在台蓬勃發展，且有年輕化的趨勢，因此丹麥鞋履品牌ECCO在本季引進旗下Golf系列產品來搶市，更呈現球后聯名款希望讓消費者有運動品牌之外的選擇。而法國時尚品牌le coq sportif也上市全新春夏Golf系列服飾，打破制式風格，透過色彩營造出午後愜意氛圍。

agnès b. BIJOUX新首飾 營造清新、強烈街頭風和藝術感. 滿足消費者多變喜好

以春意盎然的花園景致與充滿活力的街頭藝術為靈感，agnès b. BIJOUX春夏首飾系列，展現清新、個性有型等多元樣貌。同時藉由不同形式的金屬鎖鍊、色彩繽紛琺瑯為點綴出設計重點，凸顯率性俐落線條，為造型增添層次。

The North Face再攜手UNDERCOVER 完成夏季最帥戶外著裝穿搭！

在去年冬天戶外專業機能品牌The North Face首度與日本時尚品牌UNDERCOVER合作，推出SOUKUU系列，獲得熱烈迴響。於是，今年春夏雙品牌決定再攜手，還瞄準了The North Face長期經營的越野跑活動，打造出既符合專業運動員需求設計，同時帶有UNDERCOVER潮流元素的裝備，讓人迫不及待想上身，暢快流汗！

【MENU懶人包】南庄老街一日遊，美食景點全攻略！

歷史悠久的南庄老街不僅有著濃濃的客家文化氣息，美食也是不可或缺的一部分，快跟著小編一起去深度探索吧！ 一日遊行程美食攻略： 英姐小吃店→水汴頭洗衫坑 → 桂花巷 → 老金龍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。