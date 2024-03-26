台灣品牌打造複合式工作娛樂HUB！一秒化身個人工作室

「辦公桌成堆電線好雜亂」、「開會要投影卻忘記帶轉接頭」、「想跟朋友在旅館打Switch，轉接底座又大又難帶」，在社群平台上，經常看見消費者們有上述的困擾，不論是重度依賴電腦的工程師，還是經常需帶著電腦投影開會的上班族，或喜愛瘋狂追劇、打遊戲的玩家，『電線太多』一直是民眾在意的問題，即便買了延長線，卻得另外接轉接頭、變壓充電器等，並無法減少雜亂的電線充斥，對一些使用者而言，若還要另外使用多功能HUB，在便利性與美觀上簡直是大大扣分。

台灣知名本土品牌DIKE，一直致力於將科技融入人們的日常生活中，在家用電器上不斷推陳出新，而設計團隊也注意到了3C使用者，迫切需要一個能整合充電、傳輸投影與擴充容量需求的產品，而DIKE團隊也發揮台灣設計的超強能力，帶來首台支援4K畫質傳輸投影、65W快速充電、可外接擴充硬碟以及延長線功能的【DIKE十項全能工作站】，攜手有．設計團隊，於3/26(二)在嘖嘖上獨家募資販售！

(圖/有你共創提供)

DIKE十項全能工作站，結合了延長線與多功能HUB的特性，在插座部分，提供了3個有序寬廣孔距的AC插座，即便是筆記型電腦的大充電頭也能互不干擾的一起使用，而在充電部分呢， 十項全能工作站提供了2個USB-A接口與1個支援PD 65W的Type-C接口，65W強勁電力不僅能夠在1小時內將蘋果手機充至80%，甚至能作為MAC或使用Type-C充電的筆記型電腦的充電器，讓空間更加節省好整理。如果是以大量資料傳輸為主的創作者，兩種接口都支援USB3.1傳輸規格，可連接電腦與擴充硬碟，加快工作效率；在娛樂方面，十項全能工作站有全台首個支援到4K高畫質傳輸的HDMI接口，搭配4K電視追劇或是做為Switch的轉接充電器都很適合，可以說是居家旅行、上班創作必備良線，DIKE此次也貼心的設計專業版與行動版兩種規格，讓有興趣的消費者依自身需求選擇。

(圖/有你共創提供)

除了在功能性上有著不俗的表現，DIKE十項全能工作站在安全性上也十分全面，同時通過新版BSMI與CNS 690認證；並有過充電、過電流、過電壓、過熱、過載、短路以及PTP過溫斷電機制等7大保護措施，還使用了防火耐熱材料製作，保護使用者的安全與體驗，DIKE另外提供2年保固，保證消費者買的安心用的開心。

DIKE十項全能工作站，由有.設計 團隊於3/26(二)在嘖嘖平台進行募資，無論是創作者、上班族、遊戲玩家，或者是你只是早就厭倦家裡又老又舊的延長線，都別錯過本次的超早鳥73折起限量優惠，首播超早鳥只有20台！手腳要快才搶的到！詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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