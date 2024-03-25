韓韶禧詮釋復古運動穿搭、IU李知恩演繹鄰家少女 代言春季形象廣告誰更甜美？

FILA與New Balance近日同步曝光新春季形象廣告，分別邀請了品牌大使韓韶禧與IU李知恩來擔綱主角，兩人在系列時尚大片中，詮釋起復古運動穿搭與鄰家少女風格，展現截然不同的甜美模樣，讓消費者及粉絲都能有造型搭配範本。

隨著氣溫回暖並迎來春意盎然的好天氣，讓人等不及換上新裝外出走跳，於是FILA找來代言人韓韶禧搶先演繹致敬經典設計的「ECHAPPE MS」休閒鞋。不僅如此，在這季還加入光粒子漸變虛實印花等設計，創造動態感的亮眼視覺效果，並以2024年度代表色「柔和桃」與「薄荷綠」及「嬰兒藍」等色系為主軸，並利用TOPGREEN®寶特瓶回收紗，打造高彈性與高透氣衣料，滿足運動機能需求，更洋溢清新活力氣息。另外，FILA的ESSENTIAL系列服飾採用溫暖色彩，搭配高科技纖維TACTEL®及彈性纖維LYCRA®舒適高彈布料，帶來穿著舒適度，適合休閒運動與日常居家使用。

IU身穿Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配New Balance 327鞋款，散發出午後的慵懶氛圍。圖／New Balance提供

而New Balance則以熱銷的327鞋款為基礎，釋出春季新色，並由亞太區形象大使IU李知恩來詮釋。327系列因為擁有復古跑鞋輪廓，醒目N字Logo與鞋後跟的「泡泡」越野大底，受到消費者的喜愛。而春季新色提供天空藍、岩石灰與夕陽橘，象徵朝氣蓬勃的自然景像，再以復古米白色中底，讓整體外觀更加和諧。而IU身穿Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配New Balance 327夕陽橘配色鞋款，散發出午後的慵懶氛圍，相信又將成為搶手貨。

FILA春夏形象廣告，找來全球代言人韓韶禧演繹。圖／FILA提供

FILA春夏形象廣告，找來全球代言人韓韶禧演繹。圖／FILA提供

FILA春夏形象廣告，找來全球代言人韓韶禧演繹。圖／FILA提供

FILA春夏形象廣告，找來全球代言人韓韶禧演繹。圖／FILA提供

FILA春夏形象廣告，找來全球代言人韓韶禧演繹。圖／FILA提供

FILA春夏形象廣告，找來全球代言人韓韶禧演繹。圖／FILA提供

FILA春夏形象廣告，找來全球代言人韓韶禧演繹。圖／FILA提供

FILA春夏形象廣告，找來全球代言人韓韶禧演繹。圖／FILA提供

FILA春夏形象廣告，找來全球代言人韓韶禧演繹ECHAPPE MS休閒鞋。圖／FILA提供

IU身穿Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配New Balance 327鞋款，散發出午後的慵懶氛圍。圖／New Balance提供

IU身穿Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配New Balance 327鞋款，散發出午後的慵懶氛圍。圖／New Balance提供

New Balance 327鞋款，3,080元。圖／New Balance提供

New Balance 327鞋款，3,080元。圖／New Balance提供