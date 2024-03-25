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韓韶禧詮釋復古運動穿搭、IU李知恩演繹鄰家少女 代言春季形象廣告誰更甜美？
FILA與New Balance近日同步曝光新春季形象廣告，分別邀請了品牌大使韓韶禧與IU李知恩來擔綱主角，兩人在系列時尚大片中，詮釋起復古運動穿搭與鄰家少女風格，展現截然不同的甜美模樣，讓消費者及粉絲都能有造型搭配範本。
隨著氣溫回暖並迎來春意盎然的好天氣，讓人等不及換上新裝外出走跳，於是FILA找來代言人韓韶禧搶先演繹致敬經典設計的「ECHAPPE MS」休閒鞋。不僅如此，在這季還加入光粒子漸變虛實印花等設計，創造動態感的亮眼視覺效果，並以2024年度代表色「柔和桃」與「薄荷綠」及「嬰兒藍」等色系為主軸，並利用TOPGREEN®寶特瓶回收紗，打造高彈性與高透氣衣料，滿足運動機能需求，更洋溢清新活力氣息。另外，FILA的ESSENTIAL系列服飾採用溫暖色彩，搭配高科技纖維TACTEL®及彈性纖維LYCRA®舒適高彈布料，帶來穿著舒適度，適合休閒運動與日常居家使用。
而New Balance則以熱銷的327鞋款為基礎，釋出春季新色，並由亞太區形象大使IU李知恩來詮釋。327系列因為擁有復古跑鞋輪廓，醒目N字Logo與鞋後跟的「泡泡」越野大底，受到消費者的喜愛。而春季新色提供天空藍、岩石灰與夕陽橘，象徵朝氣蓬勃的自然景像，再以復古米白色中底，讓整體外觀更加和諧。而IU身穿Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配New Balance 327夕陽橘配色鞋款，散發出午後的慵懶氛圍，相信又將成為搶手貨。
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