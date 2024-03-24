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CASETiFY首聯名「哆啦A夢」 任意門、縮小燈、銅鑼燒全變手機配件

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CASETiFY獨家打造哆啦A夢珍藏版任意門手機殼與耳機保護殼。圖／CASETiFY提供
CASETiFY獨家打造哆啦A夢珍藏版任意門手機殼與耳機保護殼。圖／CASETiFY提供

任意門手機殼、銅鑼燒耳機保護套、經典道具吊飾，全部都太可愛超想要！CASETiFY宣布攜手日本經典漫畫及動畫系列《哆啦A夢》，融合動畫中有趣、實用的秘密道具與經典元素，打造一系列俏皮可愛的獨家電子與生活配件。即日起CASETiFY台灣官方網站開放消費者登記加入優先購買名單，並將於3月27日全球官網與品牌概念店正式發售。

此外，CASETiFY更特別於CASETiFY STUDiO新光南西三館門市限時打造全台唯一一座2公尺高巨型「任意門」與大型哆啦A夢雕像，並結合高科技即時視訊裝置設置巨型「任意門虛擬入口」可以與全球粉絲互動，快把握機會前往打卡選購。

CASETiFY《哆啦A夢》獨家系列中，融合創意設計與品牌專利防護科技，將動畫中的秘密道具包含竹蜻蜓、時光機、穿透環、時光包巾等完美重現於一系列手機殼與電子配件上，包括可以客製化英文名的手機殼，以及耳機保護殼、智慧手錶錶帶、平板保護殼、磁吸行動電源、電腦保護殼、手機吊飾、磁吸指環支架和卡套支架等豐富配件，每款圖案都非常經典。

其中最吸睛的就是以矽膠材質所打造的珍藏版任意門手機殼，此外，哆啦A夢也化身為全新AirPods Pro立體耳機保護殼，除了配備可自由拆卸的「竹蜻蜓」外，更可隨著心情變換哆啦A夢的眼睛，充分展現動畫中哆啦A夢的豐富神情。CASETiFY黃金、白銀級會員還可以搶先在3月25日中午12點優先於官網訂購。

哆啦A夢CASETiFY獨家系列融合動畫中經典元素打造多款俏皮可愛磁吸電子配件。圖／CASETiFY提供
哆啦A夢CASETiFY獨家系列融合動畫中經典元素打造多款俏皮可愛磁吸電子配件。圖／CASETiFY提供
哆啦A夢AirPods Pro立體耳機保護殼，除了有可拆卸的「竹蜻蜓」外，更可隨著心情變換哆啦A夢的眼睛，售價2,900元。圖／CASETiFY提供
哆啦A夢AirPods Pro立體耳機保護殼，除了有可拆卸的「竹蜻蜓」外，更可隨著心情變換哆啦A夢的眼睛，售價2,900元。圖／CASETiFY提供
CASETiFY攜手日本人氣動畫《哆啦A夢》打造全系列獨家電子與生活配件。圖／CASETiFY提供
CASETiFY攜手日本人氣動畫《哆啦A夢》打造全系列獨家電子與生活配件。圖／CASETiFY提供
哆啦A夢CASETiFY獨家系列融合動畫中經典元素打造多款俏皮可愛磁吸電子配件。圖／CASETiFY提供
哆啦A夢CASETiFY獨家系列融合動畫中經典元素打造多款俏皮可愛磁吸電子配件。圖／CASETiFY提供
哆啦A夢CASETiFY獨家系列融合動畫中經典元素打造多款俏皮可愛磁吸電子配件。圖／CASETiFY提供
哆啦A夢CASETiFY獨家系列融合動畫中經典元素打造多款俏皮可愛磁吸電子配件。圖／CASETiFY提供
官網獨賣全新銅鑼燒造型耳機保護套，售價3,050元。圖／CASETiFY提供
官網獨賣全新銅鑼燒造型耳機保護套，售價3,050元。圖／CASETiFY提供
CASETiFY STUDiO新光南西三館門市限時打造全台唯一一座2公尺高巨型「任意門」與大型哆啦A夢雕像。圖／摘自CASETiFY官網
CASETiFY STUDiO新光南西三館門市限時打造全台唯一一座2公尺高巨型「任意門」與大型哆啦A夢雕像。圖／摘自CASETiFY官網

動畫 品牌 哆啦A夢

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