刷新節電紀錄！統一超商響應全球最大減碳行動「地球一小時」　號召合作夥伴共上萬據點齊關燈

統一超商呼應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，為喚起全民節能減碳意識，統一超商連續第3年參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」，今年率超商通路之先，成為在地零售業首度取得「Earth Hour地球一小時」國際團隊的官方授權台灣主辦方之一。統一超商號召7-ELEVEN門市、關係企業、供應商夥伴、公益團體等逾440個企業品牌在3月23日晚間8點30分至9點30分關燈一小時，共超過1萬個據點一起關燈響應，而據台電公布最新節電紀錄當晚約較平時減少28.9萬瓩的電力使用，約減少14.3萬公斤的二氧化碳排放量，相當於一座大安森林公園135天的吸碳量，節電量再創新高。

統一超商領先同業率先承諾2050淨零碳排目標，積極回應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，已連續5年入選「道瓊永續世界指數」，連續兩年獲全球最大的環境資訊揭露與追蹤資料中心—CDP碳揭露計畫，於氣候變遷問卷評比成績榮獲「A-」領導等級殊榮，相較全球平均「C」級，成績表現與在地知名科技、金控企業比肩，今年第一季也已啟動ISO14064-1溫室氣體盤查，預計今年可完成公司主體及啟動子公司盤查，積極盤點碳排現況及規畫進一步減碳行動。

今年統一超商特別擴大邀請政府單位及企業永續夥伴們支持「地球一小時」關燈活動，當中不乏上市上櫃公司及知名國際品牌、金融機構，關係企業品牌共有統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨(台北店/高雄店)、悠旅生活(星巴克)、家樂福、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、二十一世紀、愛金卡於今年國際關燈日當天一同關閉招牌燈一小時，期望每位途經、入店消費的民眾能間接參與活動。今年除了關燈一小時外，也邀請全民為地球貢獻一小時，例如使用循環杯、回收電池和寶特瓶、吃素蔬食等，為減碳盡一份心力。

統一超商近年從門市設備到商品服務均扣連「地球永續、你我日常」，採取各項減碳作法促進綠色消費，包含7-ELEVEN門市端採用節能照明與取得節能標章的設備與耗材、開發蔬素食品牌「天素地蔬」、導入「i珍食」惜食專案、積極設置電動汽機車充換電服務等。同時整合集團內部資源自建機台提供循環杯租借和寶特瓶、電池回收服務，「OPEN iECO循環杯服務」已導入超過1,700個服務據點，至今累積減少將近25萬杯一次性紙杯，而「高效智慧回收機」於全台設置將近200台，累積超過80萬人使用。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台也攜手唐氏症基金會打造全台首間綠能庇護工場，將門市回收寶特瓶再製作為餅乾禮盒外包裝，由唐氏症寶寶合力組裝、製成永續商品於門市預購認捐，創造永續循環經濟新模式。