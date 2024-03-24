粉嫩愛心造型、科技感太陽眼鏡 搭出春夏搶眼潮流風範！

又到了挑選太陽眼鏡當作外出搭配時必要配件的季節，因此日本連鎖眼鏡品牌JINS推出「花漾」、「時尚萬花筒」兩大系列，除了可以遮擋刺眼的陽光，還能為整體造型增添時髦個性；台牌ZIV則準備加入太空科技風格的限量墨鏡，為使用者提供了全方位的保護與便利性。

JINS花漾系列以高明度的粉嫩色系，帶出滿滿春天感，像是搶眼的粉紅色愛心造型太陽眼鏡，夠過錯位愛心設計，增加臉部線條立體感；以TR材質設計的大框型太陽眼鏡能修飾臉型，曲線鏡腳更襯托出柔美氣質。而時尚萬花筒系列則以多變為主題，推出平面大框型更顯明星味，以及框高較窄的鏡款，搭配粉橘、粉紅、粉紫有色鏡片、漸層鏡片，鏡腿前端更融入萬花筒意象的金屬飾片，呼應此一系列的設計理念。不僅能巧妙地塑造鮮明個性、增加記憶點，更能輕鬆打造出自然不造作的時髦感。

ZIV BLADE 226科技銀款太陽眼鏡，3,580元。圖／ZIV提供

台牌ZIV專為運動愛好者量身打造出兩款限量太陽眼鏡，其中的ARMOR 217科技印字款，鏡片則是以特殊霧底亮字的製作方式，在鏡面外表以細緻的銀色電鍍工藝印有品牌Logo，不僅增加了鏡面的設計感，同時也不會影響視線穿透度。而BLADE 226科技銀款則以前衛科技的全銀色外框為特色，搭配PC灰片電冰藍多層鍍膜鏡片，營造出未來感十足的氛圍。這兩款限量太陽眼鏡的鏡片皆具備抗UV400、防油汙、防撞功能，同時提供可調整防滑鼻墊，配戴時更加舒適。

JINS時尚萬花筒系列大框款太陽眼鏡，2,480元。圖／JINS提供

ZIV ARMOR 217科技印字款太陽眼鏡，3,580元。圖／ZIV提供