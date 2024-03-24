city'super「清酒祭」重磅登台 3大亮點日本酒迷別錯過

近年越來越多高檔日本酒進軍台灣市場，飲用族群也愈加年輕化，看準此消費趨勢，睽違4年「2024 SAKE FAIR」於3月29日至4月18日於city’super全台8店重磅登場，其中3月30日至3月31日上午11點至晚上10點，首度於板橋大遠百9樓威尼斯廣場舉辦萬眾矚目的大型酒展活動，3大亮點讓日本酒迷絕對要親臨現場共襄盛舉年度最大日本酒盛宴。

「2024 SAKE FAIR」3大活動亮點包括，攜手13家頂尖日本酒造，包含日本酒三大銘柄「獺祭」、「久保田」及國宴酒代表「梵」，還有「天壽」、「黑牛」等指標品牌，更引進創業至今逾160年、世界著名的「出羽櫻清酒」；現場更集結上百款日本酒、50款以上獨家販售金獎得賞酒、季節限定酒提供試飲；更難得的是，逾10場日本酒造社長、代表親自主持的大師講堂活動，親揭海外首發獨家酒款等豐富活動，還有展場限定只送不賣的酒造限定週邊商品。

即日起預購票券將在全台8店及電商平台遠傳friDay購物、蝦皮商城同步開賣「單人單日票、兩人同行票、雙日鐵粉票」3種限量票券。單人單日票500元；兩人同行票及雙日鐵粉票優惠價900元；憑票根可兌換150元city'super超市抵用券、每張門票再享總價值逾3,000元串連16家遠東百貨人氣精選餐廳+雙北知名居酒屋優惠，還有消費滿額贈、展場限定抽獎及打卡好禮等優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康