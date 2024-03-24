快訊

27歲台大女年薪不到90萬「很焦慮」 原因揭曉眾人心疼：贏很多人了

Omega-3脂肪酸好處多，7大功效一次看！多吃這些食物可補充

city'super「清酒祭」重磅登台 3大亮點日本酒迷別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2024 SAKE FAIR將於3月30至31日在板橋大遠百9樓威尼斯廣場登場，並於下午2點半及下午4點半首次祭出限量珍稀高價日本酒款試飲。圖／city'super提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2024 SAKE FAIR將於3月30至31日在板橋大遠百9樓威尼斯廣場登場，並於下午2點半及下午4點半首次祭出限量珍稀高價日本酒款試飲。圖／city'super提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近年越來越多高檔日本酒進軍台灣市場，飲用族群也愈加年輕化，看準此消費趨勢，睽違4年「2024 SAKE FAIR」於3月29日至4月18日於city’super全台8店重磅登場，其中3月30日至3月31日上午11點至晚上10點，首度於板橋大遠百9樓威尼斯廣場舉辦萬眾矚目的大型酒展活動，3大亮點讓日本酒迷絕對要親臨現場共襄盛舉年度最大日本酒盛宴。

「2024 SAKE FAIR」3大活動亮點包括，攜手13家頂尖日本酒造，包含日本酒三大銘柄「獺祭」、「久保田」及國宴酒代表「梵」，還有「天壽」、「黑牛」等指標品牌，更引進創業至今逾160年、世界著名的「出羽櫻清酒」；現場更集結上百款日本酒、50款以上獨家販售金獎得賞酒、季節限定酒提供試飲；更難得的是，逾10場日本酒造社長、代表親自主持的大師講堂活動，親揭海外首發獨家酒款等豐富活動，還有展場限定只送不賣的酒造限定週邊商品。

即日起預購票券將在全台8店及電商平台遠傳friDay購物、蝦皮商城同步開賣「單人單日票、兩人同行票、雙日鐵粉票」3種限量票券。單人單日票500元；兩人同行票及雙日鐵粉票優惠價900元；憑票根可兌換150元city'super超市抵用券、每張門票再享總價值逾3,000元串連16家遠東百貨人氣精選餐廳+雙北知名居酒屋優惠，還有消費滿額贈、展場限定抽獎及打卡好禮等優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連續2天逾10場日本酒造社長、代表親自主持的大師講堂，現場親揭海外首發獨家酒款等豐富活動。圖／city'super提供
連續2天逾10場日本酒造社長、代表親自主持的大師講堂，現場親揭海外首發獨家酒款等豐富活動。圖／city'super提供

威尼斯 日本 電商

延伸閱讀

港人東京街頭抗議基本法23條剝奪自由 日學者聲援

日本紅麴保健食品傳傷腎 國內藥師解析：這1點怪怪的

來自日本的「武蔵野森珈琲Diner」2號店全新開幕！享受自然療癒的全日份美好

日銀升息 牽動市場神經

相關新聞

city'super「清酒祭」重磅登台 3大亮點日本酒迷別錯過

近年越來越多高檔日本酒進軍台灣市場，飲用族群也愈加年輕化，看準此消費趨勢，睽違4年「2024 SAKE FAIR」於3月...

證件亮出來！姓名有「ㄐㄧㄤ」牛排、巧克力布朗尼免費吃

證件亮出來！連鎖牛排餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排優惠活動「怎麼降啦！」再度加碼，攜手最強「將」7-...

不愧是文佳煐！美搭潮牌MLB Korea運動裝也超辣 詮釋經典印花小可愛搭單車褲

因為韓劇「女神降臨」竄紅的女星文佳煐有著精緻臉蛋以及模特兒般的身材，因為如此幾乎無論什麼造型都能駕馭，讓她在時尚圈也擁有一席之地。近期潮流品牌MLB Korea發表春夏新形象廣告，就能看到文佳煐身穿品牌經典印花系列運動短上衣搭配單車褲，同時秀出美腿與纖腰，辣翻粉絲！

社群爆紅品牌AMI Paris限時快閃店首次登台 重現巴黎氛圍、經典袋包必入手！

在社群平台上爆紅，甚至影集「艾蜜莉在巴黎」還特別因此製作了一集，描述品牌精神，來自法國的AMI Paris首度在台成立快閃店。法國團隊為了忠實呈現巴黎店氛圍，還特別改變原有店裝，並帶來招牌「愛心A」系列秀款服裝和經典袋包！

UNIX多功能吹風機一台抵兩台 5種客製化護理模式超貼心

吹風機、整髮器，女孩們的梳妝台道具實在有夠多，如果能一機搞定吹風、造型，且全家大小都能找到最適用的功能模式，那就太方便了...

連續2天！星巴克「買1送1」 任一證件有「2、6」就行

星迷快把所有證件翻出來！星巴克為歡慶26週年，宣布於3月28日（四）、29日（五）連續2天，推出「歡慶26週年．星巴克生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。