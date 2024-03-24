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不愧是文佳煐！美搭潮牌MLB Korea運動裝也超辣 詮釋經典印花小可愛搭單車褲
因為韓劇「女神降臨」竄紅的女星文佳煐有著精緻臉蛋以及模特兒般的身材，因為如此幾乎無論什麼造型都能駕馭，讓她在時尚圈也擁有一席之地。近期潮流品牌MLB Korea發表春夏新形象廣告，就能看到文佳煐身穿品牌經典印花系列運動短上衣搭配單車褲，同時秀出美腿與纖腰，辣翻粉絲！
文佳煐在MLB Korea全新MONOGRAM系列形象照中，詮釋「與MLB Korea共度迷人假期」主題，展現她身為新世代的時尚偶像的品味與社群影響力，為這系列經典印花單品賦予創新且高雅運動休閒氛圍。在這組照片中，文佳煐在渡假村享受悠閒假期和穿搭樂趣，巧妙地將外套作為搭配重點，像是棒球外套內搭短褲、防風外套搭配運動內衣與單車褲，再加入棒球帽提升運動感，兼具層次質感與實穿細節。而且MONOGRAM系列的經典球隊印花讓運動風疊加時髦度，適合春夏的休閒潮流。而且面對鏡頭時，文佳煐也不吝惜的展現自己姣好身型，讓粉絲們眼睛大吃冰淇淋。
另外，潮流品牌NEW ERA宣布將延長與Formula 1 McLaren麥拉倫車隊合作關係，同時推出全新EMEA Motorsport系列帽款。NEW ERA以賽車迷才懂的經典設計為出發，利用全黑9FORTYEF卡車帽為基礎，中間繡有車隊創始人Bruce McLaren姓名，以及創始人配戴的安全帽圖樣刺繡，致敬Bruce為車隊的付出。而墨綠色的9TWENTY帽款則採用麥拉倫車隊1967年到1980年的經典Logo，結合車隊60年代的標誌以創始人祖國紐西蘭的國鳥「奇異鳥」做為設計，重現賽車熱血沸騰的震撼感！
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