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不愧是文佳煐！美搭潮牌MLB Korea運動裝也超辣 詮釋經典印花小可愛搭單車褲

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

因為韓劇「女神降臨」竄紅的女星文佳煐有著精緻臉蛋以及模特兒般的身材，因為如此幾乎無論什麼造型都能駕馭，讓她在時尚圈也擁有一席之地。近期潮流品牌MLB Korea發表春夏新形象廣告，就能看到文佳煐身穿品牌經典印花系列運動短上衣搭配單車褲，同時秀出美腿與纖腰，辣翻粉絲！

文佳煐在MLB Korea全新MONOGRAM系列形象照中，詮釋「與MLB Korea共度迷人假期」主題，展現她身為新世代的時尚偶像的品味與社群影響力，為這系列經典印花單品賦予創新且高雅運動休閒氛圍。在這組照片中，文佳煐在渡假村享受悠閒假期和穿搭樂趣，巧妙地將外套作為搭配重點，像是棒球外套內搭短褲、防風外套搭配運動內衣與單車褲，再加入棒球帽提升運動感，兼具層次質感與實穿細節。而且MONOGRAM系列的經典球隊印花讓運動風疊加時髦度，適合春夏的休閒潮流。而且面對鏡頭時，文佳煐也不吝惜的展現自己姣好身型，讓粉絲們眼睛大吃冰淇淋。

潮流品牌NEW ERA宣布將延長與Formula 1 McLaren麥拉倫車隊合作關係，同時推出全新EMEA Motorsport系列帽款。
潮流品牌NEW ERA宣布將延長與Formula 1 McLaren麥拉倫車隊合作關係，同時推出全新EMEA Motorsport系列帽款。

另外，潮流品牌NEW ERA宣布將延長與Formula 1 McLaren麥拉倫車隊合作關係，同時推出全新EMEA Motorsport系列帽款。NEW ERA以賽車迷才懂的經典設計為出發，利用全黑9FORTYEF卡車帽為基礎，中間繡有車隊創始人Bruce McLaren姓名，以及創始人配戴的安全帽圖樣刺繡，致敬Bruce為車隊的付出。而墨綠色的9TWENTY帽款則採用麥拉倫車隊1967年到1980年的經典Logo，結合車隊60年代的標誌以創始人祖國紐西蘭的國鳥「奇異鳥」做為設計，重現賽車熱血沸騰的震撼感！

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
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韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供
韓國女星文佳煐詮釋潮流品牌MLB Korea春夏形象廣告。圖／MLB Korea提供

NEW ERA EMEA Motorsport系列940帽，1,380元。圖／NEW ERA提供
NEW ERA EMEA Motorsport系列940帽，1,380元。圖／NEW ERA提供

MLB Korea MONOGRAM系列連帽防風外套，6,990元。圖／MLB Korea提供
MLB Korea MONOGRAM系列連帽防風外套，6,990元。圖／MLB Korea提供

NEW ERA EMEA Motorsport系列940EF帽，1,380元。圖／NEW ERA提供
NEW ERA EMEA Motorsport系列940EF帽，1,380元。圖／NEW ERA提供

MLB Korea可調式軟頂棒球帽，1,190元。圖／MLB Korea提供
MLB Korea可調式軟頂棒球帽，1,190元。圖／MLB Korea提供

MLB Korea MONOGRAM系列女版針織衫，5,790元。圖／MLB Korea提供
MLB Korea MONOGRAM系列女版針織衫，5,790元。圖／MLB Korea提供

MLB Korea MONOGRAM系列拼接防風外套，8,090元。圖／MLB Korea提供
MLB Korea MONOGRAM系列拼接防風外套，8,090元。圖／MLB Korea提供

NEW ERA EMEA Motorsport系列920帽，1,380元。圖／NEW ERA提供
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MLB Korea可調式軟頂棒球帽，1,190元。圖／MLB Korea提供
MLB Korea可調式軟頂棒球帽，1,190元。圖／MLB Korea提供

MLB Korea經典CP77棒球帽，1,090元。圖／MLB Korea提供
MLB Korea經典CP77棒球帽，1,090元。圖／MLB Korea提供

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