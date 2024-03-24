社群爆紅品牌AMI Paris限時快閃店首次登台 重現巴黎氛圍、經典袋包必入手！
在社群平台上爆紅，甚至影集「艾蜜莉在巴黎」還特別因此製作了一集，描述品牌精神，來自法國的AMI Paris首度在台成立快閃店。法國團隊為了忠實呈現巴黎店氛圍，還特別改變原有店裝，並帶來招牌「愛心A」系列秀款服裝和經典袋包！
雖然AMI Paris在2011年才成立，不過憑藉著浪漫設計，以及清新簡約風格，讓這個品牌迅速成為名人、網紅愛穿。特別是其Logo由愛心圖案與字母A組成，並被運用在系列服飾、配件等，同樣受到消費者的追捧，甚至AMI Paris還邀請了韓國男星崔宇植擔任品牌大使，讓其名聲更被亞洲市場所熟悉。而為了進一步擴展時尚版圖，AMI Paris與台灣質感選品店ART HAUS獨家合作，打造首家品牌快閃店。進駐台北新光三越百貨A4館，從即日起至5月2日為止，帶來多款男裝、女裝以及系列配件。
而且由AMI Paris設計團隊進行主要設計，緊扣品牌的DNA：友情、永恆、浪漫和對於巴黎風格的描繪。像是帶有獨特紋路的木地板由黑木和淺色橡木搭配而成，也是AMI美學的代表性元素；店內原有大理石座則透過獨特米色布料覆蓋，營造溫暖空間感，並勾勒出品牌在巴黎店中的氛圍。而在這季配件部分AMI Paris就把木地板的黑、白條紋，融入至女鞋的圓柱形鞋跟上，還帶來全新Paris-Paris包款，以及新款小羊皮Voulez-Vous枕頭包，並附上皮革肩帶可供穿戴。
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