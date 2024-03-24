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社群爆紅品牌AMI Paris限時快閃店首次登台 重現巴黎氛圍、經典袋包必入手！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
AMI Paris與台灣質感選品店ART HAUS獨家合作，從即日起至5月2日為止，進駐台北新光三越百貨A4館，打造首家品牌快閃店。圖／ART HAUS提供
AMI Paris與台灣質感選品店ART HAUS獨家合作，從即日起至5月2日為止，進駐台北新光三越百貨A4館，打造首家品牌快閃店。圖／ART HAUS提供

在社群平台上爆紅，甚至影集「艾蜜莉在巴黎」還特別因此製作了一集，描述品牌精神，來自法國的AMI Paris首度在台成立快閃店。法國團隊為了忠實呈現巴黎店氛圍，還特別改變原有店裝，並帶來招牌「愛心A」系列秀款服裝和經典袋包！

雖然AMI Paris在2011年才成立，不過憑藉著浪漫設計，以及清新簡約風格，讓這個品牌迅速成為名人、網紅愛穿。特別是其Logo由愛心圖案與字母A組成，並被運用在系列服飾、配件等，同樣受到消費者的追捧，甚至AMI Paris還邀請了韓國男星崔宇植擔任品牌大使，讓其名聲更被亞洲市場所熟悉。而為了進一步擴展時尚版圖，AMI Paris與台灣質感選品店ART HAUS獨家合作，打造首家品牌快閃店。進駐台北新光三越百貨A4館，從即日起至5月2日為止，帶來多款男裝、女裝以及系列配件。

帶有獨特紋路的木地板由黑木和淺色橡木搭配而成，也是AMI美學的代表性元素；店內原有大理石座則透過獨特米色布料覆蓋，營造溫暖空間感。圖／ART HAUS提供
帶有獨特紋路的木地板由黑木和淺色橡木搭配而成，也是AMI美學的代表性元素；店內原有大理石座則透過獨特米色布料覆蓋，營造溫暖空間感。圖／ART HAUS提供

而且由AMI Paris設計團隊進行主要設計，緊扣品牌的DNA：友情、永恆、浪漫和對於巴黎風格的描繪。像是帶有獨特紋路的木地板由黑木和淺色橡木搭配而成，也是AMI美學的代表性元素；店內原有大理石座則透過獨特米色布料覆蓋，營造溫暖空間感，並勾勒出品牌在巴黎店中的氛圍。而在這季配件部分AMI Paris就把木地板的黑、白條紋，融入至女鞋的圓柱形鞋跟上，還帶來全新Paris-Paris包款，以及新款小羊皮Voulez-Vous枕頭包，並附上皮革肩帶可供穿戴。

AMI Paris愛心A連帽夾克，17,680元。圖／ART HAUS提供
AMI Paris愛心A連帽夾克，17,680元。圖／ART HAUS提供

AMI Paris Mini Paris Paris肩背包，38,580元。圖／ART HAUS提供
AMI Paris Mini Paris Paris肩背包，38,580元。圖／ART HAUS提供

AMI Paris腰帶長版大，75,980元。圖／ART HAUS提供
AMI Paris腰帶長版大，75,980元。圖／ART HAUS提供

AMI Paris抽繩襯衫，14,980元。圖／ART HAUS提供
AMI Paris抽繩襯衫，14,980元。圖／ART HAUS提供

AMI Paris Voulez Vous肩背包，38,980元。圖／ART HAUS提供
AMI Paris Voulez Vous肩背包，38,980元。圖／ART HAUS提供

AMI Paris愛心A開襟衫，19,980元。圖／ART HAUS提供
AMI Paris愛心A開襟衫，19,980元。圖／ART HAUS提供

AMI Paris短袖連身褲，62,980元。圖／ART HAUS提供
AMI Paris短袖連身褲，62,980元。圖／ART HAUS提供

AMI Paris尖頭低跟鞋，23,980元。圖／ART HAUS提供
AMI Paris尖頭低跟鞋，23,980元。圖／ART HAUS提供

AMI Paris雙釦西裝外套，42,980元。圖／ART HAUS提供
AMI Paris雙釦西裝外套，42,980元。圖／ART HAUS提供

AMI Paris愛心A短袖上衣，6,980元。圖／ART HAUS提供
AMI Paris愛心A短袖上衣，6,980元。圖／ART HAUS提供

品牌 巴黎

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