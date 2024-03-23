今晚8點半！全家便利商店號召9大關係企業、34個公益團體響應「全球關燈一小時」

呼應全球減碳趨勢，全家便利商店持續響應全球最大自發性公益減碳「Earth Hour關燈一小時」活動，將於今晚（3月23日）8點30分至9點30分，關閉全台超過4,200店的店外招牌燈，預計節省近5,500度電、約2,700公斤的碳排放量，以1棵樹1年吸收12公斤二氧化碳換算，相當於225棵樹木1年的吸碳量。今年「全家」身為Earth Hour官方授權單位歐萊德唯一合作倡議夥伴，更積極發揮通路影響力，號召9大關係企業與34個公益團體，透過關燈與日常的節能減碳行動，展現永續影響力。

「全家」公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，響應政府2050年淨零轉型目標，「全家」積極運用通路力量推動「生活轉型」，從日常生活中，觸發消費者的永續思維，包含推出具有碳標籤+食品潔淨標章的永續土司；為蔬食者量身打造專屬鮮食品牌「植覺生活」，推廣低碳飲食等。本次響應關燈一小時行動，即是邀請所有利害關係人，共同透過微小的改變，在日常生活中簡單愛地球，呼應「便利永續．你也+1」的「全家」ESG主軸。

守護地球環境為全民意識，「全家」以「IoT&能源管理系統」、「店長節能地圖」兩大策略行動，帶動店舖能源耗用降低，成為愛護地球的最佳推手。目前「全家」超過9成的店舖導入IoT&能源管理系統，如運用感應器調節室內外溫差、透過動態除霜減少冷凍設備耗電量、依照不同人流時段與天色智能調控燈具明亮度等，達到節能減碳效益。

除了科技助攻、加速節電效率，節能減碳的意識教育與實踐，亦是不可或缺的一環，「全家」針對加盟店長推出「節電地圖」，透過店舖貨架的標示，提醒店長留意潛在的「耗能地雷區」，同時亦需每日點檢空調溫度、開放式冰櫃出風口等小地方，就能累積大大的節電效果。根據內部統計，IoT&能源管理系統+節電地圖，2023年「全家」店舖全年節省超過200萬度用電。

近年淨零意識崛起，減碳議題越來越受到重視，「全家」除了持續推動節能，亦致力於綠能應用的促進，希望店舖提供給消費者的電力，都來自於潔淨能源。

「全家」自去年於台南平豐店開出全台第一間能源韌性實驗便利商店後，持續展開綠電應用，Q4開始測試於限定店舖、限定時段導入綠電轉供，自今年1月起擴大至全台百餘店採購綠電，預計年底前擴增到全台千店，屆時每4～5間「全家」即有一間使用綠電，將能源轉型的政策目標，具體落實於日常生活中。