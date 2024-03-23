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巨大紅球計畫「卡」在哪？ 台南10處地點公開曝光
由美國藝術家Kurt Perschke發起的「紅球計畫RedBall Project」，自29日起至4月7日連續10天在台南各地展開，南市文化局今公布完整10處紅球要「卡」住的地方，包含原新化街役場、竹溪水岸園區竹溪月見橋及台灣府城大南門城門等；紅球計畫未展先轟動，讓許多民眾相當期待。
文化局表示，為幫紅球找到絕佳的展點，紅球藝術家Kurt Perschke在去年12月走訪台南，並在策展人黃若珣帶領下，地毯式探索鹽水、新化、安平暨鯤喜灣及府城等歷史街區的每個角落，藝術家Kurt Perschke對傳統市場、寺廟等蘊含濃厚地方特色的地點充滿興趣。
文化局提到，Kurt Perschke走訪每個點都會立即拿出隨身攜帶的測距儀，將腦海中的可能畫面繪製成草圖，他十分在意周邊環境與安全度，會特別挑選面光的方位，用手機上的App預估陽光的角度，期望帶給每位觀眾都能有極佳的觀看紅球經驗。
策展人黃若珣說，此次選址最重要的一點是與人的互動，一個能夠讓紅球與觀眾互動的場所，而每個展示地點背後都有著台南的歷史和文化獨特的故事，藝術應該是與人們生活息息相關，Kurt Perschke希望透過紅球互動，讓觀眾能夠更深入地了解這座城市的魅力和多樣性。
紅球計畫RedBall Project展期將從29日起至4月7日止，為期10天，分別前往接官亭、永樂市場、台南公園念慈亭、成功大學未來館、安平古堡、台南美術館二館、河樂廣場、原新化街役場、竹溪水岸園區竹溪月見橋及台灣府城大南門城門，展出期間將遇上兒童清明連假，文化局也邀請全國民眾屆時一起到台南，欣賞別開生面的藝術盛宴。
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