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「百元生乳捲」25日再一波！亞尼克旗艦店最大規模改裝

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
亞尼克首創入口即化超療癒的「雪波」，以戚風蛋糕為靈感再淋上特製北海道奶霜，如同童話般皚皚白雪覆蓋，濃濃日本風的獨特驚喜。柚香雪波售價199元。圖/亞尼克提供
亞尼克首創入口即化超療癒的「雪波」，以戚風蛋糕為靈感再淋上特製北海道奶霜，如同童話般皚皚白雪覆蓋，濃濃日本風的獨特驚喜。柚香雪波售價199元。圖/亞尼克提供

開創台灣生乳捲風潮、知名甜點品牌亞尼克，繼2018年推出全台首座YTM（蛋糕販賣機），2020年導入冰淇淋機器人進駐萬里門市，今年YTM完成二代機以智能服務結合實體通路、全面升級；同時「台北內湖旗艦店」邁入20周年，門市全新改裝今日開幕，3月25日「台北捷運北車站」門市接力亮相。

全新的亞尼克「台北內湖旗艦店」，不僅優化空間動線，24小時YTM蛋糕販賣機二代機也正式進駐。同時增設北海道霜淇淋機座，消費者可以自己動手現擠北海道奶霜冰淇淋。門市內裝以濃厚的奶霜感，以白色系基底加入樸實木質感，營造出愜意的日式田園風格。

歡慶雙門市接力開幕，亞尼克也推出全新首創的「雪波」。以戚風蛋糕為靈感，採用日本蛋糕專用麵粉、葉黃素機能蛋，搭配日本愛媛柚子絲烘烤出充滿蛋香與空氣感的蛋糕，淋上特製北海道奶霜，如同童話般皚皚白雪覆蓋，清爽柔潤、入口即化。全新「柚香雪波」即日起於台北內湖旗艦店、捷運北車店開幕首月獨家限定販售。售價每個199元。

亞尼克首度全新推出的「宇治抹茶生乳捲」，與有百年歷史的京都宇治「堀井七茗園」聯名合作的「宇治抹茶生乳捲」，2月上市2周、旋即熱銷缺貨，商品目前也正式回歸販售，因茶園宇治抹茶粉由石臼慢慢細磨數量極少珍稀，業者表示，本次回歸售磬就要再等到9月。

亞尼克「台北內湖旗艦店」開幕優惠：3月23日至3月25日，隨享卡會員來店消費不限金額，就有機會獲得「宇治抹茶生乳捲切片」乙份，每日限量100份。3月23日至4月23日開幕首月期間，消費滿1,699元送保冷袋乙個，滿3,000元贈冠軍「原味生乳捲」乙條（活動不累贈）。3月23日至4月7日期間來店打卡，還有機會獲得「經典波士頓」切片乙份，每天限量30份。

「台北捷運北車站」門市3月25日接力開幕，開幕月同享滿額贈保冷袋與冠軍生乳捲活動。捲迷期待的「百元生乳捲快閃」活動，於3月25日10:00、12:00、14:00、16:00、18:00等5個時段，開放20名到店消費者，享100元購買冠軍「原味生乳捲」乙條機會，共計100名額。

歡慶開幕，亞尼克台北內湖旗艦店開幕首日推出百人百元生乳捲活動，現場熱鬧滾滾。圖/亞尼克提供
歡慶開幕，亞尼克台北內湖旗艦店開幕首日推出百人百元生乳捲活動，現場熱鬧滾滾。圖/亞尼克提供
亞尼克台北內湖旗艦店改裝以濃厚的奶霜感，以白色系基底加入樸實木質感，營造出愜意的日式田園風格。圖/亞尼克提供
亞尼克台北內湖旗艦店改裝以濃厚的奶霜感，以白色系基底加入樸實木質感，營造出愜意的日式田園風格。圖/亞尼克提供
亞尼克YTM蛋糕販賣二代機，集合透明好挑選、多元支付、快速取貨以及明星商品買得到等功能，還能官網下單YTM取貨，大幅提升消費者體驗。圖/亞尼克提供
亞尼克YTM蛋糕販賣二代機，集合透明好挑選、多元支付、快速取貨以及明星商品買得到等功能，還能官網下單YTM取貨，大幅提升消費者體驗。圖/亞尼克提供

亞尼克 品牌 消費者 甜點

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