懶人包／兒童吃住免費 再抽萬元住宿券！4月連假飯店優惠一次看

兒童清明連假即將到來，出國旅行時間太短，那就來入住星飯店、輕鬆小旅行。看準這波商機，全台飯店各有專案，或是免費入住、自助餐吃到飽，還有各式趣味玩方、摸彩與抽獎，吃喝玩樂全都包。

●台北晶華「小鬼當家」長耳兔、禮籃帶回家

春暖花開的4月，由4天兒童連假揭開歡樂序幕，台北晶華酒店將於即日起至4月30日推出一系列活動，其中，法籍甜點主廚設計的「造型復活節甜點」將於1樓Regent Gift Shop限定販售，二樓上庭酒廊則推出兔子鬆餅搭配含羞草氣泡飲的「復活節早午餐」。童心月期間入住的賓客，可以和晶華邦妮兔玩場躲迷藏，打卡上傳還有機會抽好禮，另外也能報名參加客房團隊規劃的「尋蛋獵遊」活動。入住「小鬼當家」住房專案則可獲贈內含一隻Jellycat長耳兔、總價值超過2,500元的「復活節寶貝禮籃」。

●台北遠東「夢想升空」全新視角看台北

台北遠東香格里拉即日起搶先推出「夢想升空孩想飛」親子假期，除了獨家寶貝迎賓禮、自助式早餐，還有沉浸式的感官體驗「i-Ride動感飛行劇院」門票，i-Ride擁有最先進的體感模擬系統，透過三層樓高巨幕及零死角絕佳座椅，震撼的瞬間加速度暢遊高空，可來場獨一無二的飛行體驗，用全新視角遊台北。6月30日前闔家入住、專案價每晚8,900元起。

●台北萬豪 連續9天孩童免費吃到飽

台北萬豪酒店Garden Kitchen自3月30日至4月7日，推出「兒童節 ‧ 歡樂三重奏」活動。未滿12歲以下孩童享多重禮遇，第一重「揮灑創意用餐免費」，孩童至餐廳用餐可獲著色卡及色鉛筆組乙份，發揮創意完成著色卡，拍照分享至社群平台且打卡標記等，即可免費享用自助美饌。第二重「繽紛糖果裝到滿」，孩童用餐即贈糖果罐乙個，超過20種糖果任選裝滿帶回家。第三重「扭蛋轉轉樂」，凡單筆消費滿1,500元，可免費體驗歡樂扭蛋機乙次。還有機會近距離欣賞「氣球哥哥」現場演出。

●君品、雲品及紅葉谷 舉辦LDC兒童永續書展

為慶祝兒童連假的到來，雲朗觀光旗下君品酒店、雲品溫泉酒店及紅葉谷綠能溫泉園區將於4月1日至4月30日舉辦「LDC兒童永續書展」，讓孩子從閱讀開始認識永續。同步舉辦繪本說讀時間。雲朗觀光旗下9個據點也廣邀賓客一同捐出小額零錢或發票，支持共讀書箱。此外，雲朗觀光旗下飯店也將於連假期間推出一系列童趣活動、手作課程及歡慶派對等。

●台北新板希爾頓「尋蛋希遊記」 抽萬元住宿券

台北新板希爾頓酒店端出應景的復活節料理，同步串聯趣味十足的「尋蛋希遊記」打卡玩扭蛋抽獎，有機會抽中價值萬元的免費住宿券。青雅中餐廳更首次開辦親子廚藝教室。酒店二樓的「悅．市集」自助餐廳，復活節以萌兔花園為主題，4月1日至7日兩名成人攜一位12歲以下孩童，即招待該位孩童用餐免費，大人餐費再折抵孩童的身高數字，身高越高折扣金額越多；同時加碼於4月份推出兩人同行即享第二人餐費半價，另可再折12歲以下孩童身高。

位處四鐵共構南港車站上方的台北六福萬怡酒店，3月28日至6月30日推出「玩GOGO住房專案」，入住即送「景點暢遊卡二日券」，可暢玩北北基桃四縣市、28個熱門旅遊景點，包括美麗華百樂園摩天輪、台北兒童新樂園、埔心牧場、貓空纜車等。專案平日雙人入住每晚6,599元，含早餐兩客、「景點暢遊卡二日券」兩張及具動物保育教育的繪本。

●捷絲旅臺大尊賢館賞花迎春 兒童免費

清明兒童連假正值杜鵑盛開，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅臺大尊賢館即日起至4月30日推出「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案，兩人入住加碼贈送一位12歲以下兒童免費，房客除可參觀捷絲旅與臺大博物館群合作的「繆思旅」特展、徜徉臺大杜鵑花節並享用豐美的自助早餐，另可免費享用義饗食堂推出的「兒童節快樂分享餐」。優惠專案以兩大一小入住精緻客房為例，平均每人每晚1,266元起，官網訂房加購高鐵車票享8折優惠。

●和逸飯店台南、高雄兩館 4千有找迎連假

和逸飯店台南西門館、高雄中山館即日起至6月30日、攜手台灣高鐵合作推出「出發！綠色旅行趣」住房專案，專案不提供一次性備品，預訂享專屬優惠價及延遲退房1小時，加購高鐵票再享8折優惠，以豐富親子遊樂設施聞名的台南西門館每晚4,288元起，擁有高空港灣美景的高雄中山館每晚3,888元起，同時為迎接兒童連假，推出一系列的親子活動及餐飲優惠。

●小鹿文娛旗下6館 送巧克力蛋＋神秘禮

小鹿文娛旅宿集團於3月29日至4月7日期間、入住旗下6個館別，向櫃台人員秀出同行孩童即贈「健達出奇蛋」，參與活動館別為路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅主題館、站前館、謙商旅東門館以及谷墨商旅；其中，路徒PLUS行旅、路境行旅府前館於活動期間加碼推出尋寶任務，尋得可再獲得神秘小禮。

●台中日月千禧 兒童免費用餐

台中日月千禧酒店3F饗樂全日餐廳4月4日至4月7日的午、晚餐時段，三人同行即享一位兒童(3～11歲)餐費免費，同行者可享9折優惠。

●遠雄悅來 帶環保餐具、兒童免費

遠雄海洋公園聯合遠雄悅來大飯店，只要是穿搭或配戴園區規定的識別物件，大朋友們入園也享購票超值優惠。4月1日至4月30日遠雄悅來大飯店加碼推出「與我的寶貝一起愛地球」活動，攜帶個人環保餐具於英倫西餐廳用餐（限自助晚餐），同行孩童6～12歲免費。