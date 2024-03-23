與金高銀同款咖啡機！世界拉花冠軍公開「咖啡食譜」

想跟韓星金高銀品嘗同一款咖啡風味？Nespresso日前公開韓國人氣演員金高銀（Kim Go Eun）成為2024亞洲區品牌大使，金高銀尤其推薦擁有多種風味、多元杯量及專業咖啡口感的Vertuo系列，並對其深深著迷。

響應國際早餐日，Nespresso同步祭出獨家咖啡機優惠，即日起至3/27全系列咖啡機3,500元起，可輕鬆入手與金高銀同款的Vertuo POP午夜黑（優惠價4,900元）。凡購買任100顆膠囊，即享免運及贈精選熱銷咖啡乙條；購滿150顆膠囊，再贈Barista卡布奇諾杯乙只（價值560元），數量有限，送完為止。

此外，隨著消費者追求多變的咖啡風味，Nespresso也帶來全新甜蜜咖啡風味，推出限量款Vertuo系列「楓糖胡桃風味咖啡」，結合濃郁楓糖甜香與胡桃堅果香氣，獨特的甜香風味，最適合加入鮮奶品嘗，或者加入楓糖漿，創造更多元的食譜變化。

世界拉花冠軍林子軒Chris也分享他的「晨間咖啡時刻」。他表示，全新限量款楓糖胡桃風味咖啡單喝黑咖啡，可感受到的絲滑香甜口感，完美揉入楓糖甜香與胡桃堅果香氣的甜蜜滋味。若想體驗更明顯的楓糖風味，可在咖啡杯中先倒入10毫升楓糖糖漿，再萃取一顆楓糖胡桃風味咖啡加以攪拌，或是選擇搭配焦糖風味糖漿、香草風味糖漿，增添不同的太妃糖甜香口感或核果香氣。

另外，在雪克杯中倒入60毫升鮮奶油，並加入一顆冰塊，搖勻後再倒入咖啡杯中，最後撒上些許肉桂粉於鮮奶油上方，就能完成一杯口感香甜的職人推薦款「楓糖胡桃晨香咖啡」；或是加入燕麥奶與胡桃脆片，製作一杯拿鐵控專屬「楓糖胡桃燕麥拿鐵」，輕鬆在家化身咖啡師，享受愜意早晨。