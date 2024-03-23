快訊

陳明通出書欲還原「林智堅學倫案」 台大校長陳文章：指導教授應道歉

周萬來為國情報告「太公道」 釀藍營茶壺內風暴

爆炸現場曝光！高雄鋁工廠1焦黑、1斷肢慘死 疑這原因釀700度高溫噴濺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與金高銀同款咖啡機！世界拉花冠軍公開「咖啡食譜」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso亞洲區全新品牌大使金高銀。圖/Nespresso提供
Nespresso亞洲區全新品牌大使金高銀。圖/Nespresso提供

想跟韓星金高銀品嘗同一款咖啡風味？Nespresso日前公開韓國人氣演員金高銀（Kim Go Eun）成為2024亞洲區品牌大使，金高銀尤其推薦擁有多種風味、多元杯量及專業咖啡口感的Vertuo系列，並對其深深著迷。

響應國際早餐日，Nespresso同步祭出獨家咖啡機優惠，即日起至3/27全系列咖啡機3,500元起，可輕鬆入手與金高銀同款的Vertuo POP午夜黑（優惠價4,900元）。凡購買任100顆膠囊，即享免運及贈精選熱銷咖啡乙條；購滿150顆膠囊，再贈Barista卡布奇諾杯乙只（價值560元），數量有限，送完為止。

此外，隨著消費者追求多變的咖啡風味，Nespresso也帶來全新甜蜜咖啡風味，推出限量款Vertuo系列「楓糖胡桃風味咖啡」，結合濃郁楓糖甜香與胡桃堅果香氣，獨特的甜香風味，最適合加入鮮奶品嘗，或者加入楓糖漿，創造更多元的食譜變化。

世界拉花冠軍林子軒Chris也分享他的「晨間咖啡時刻」。他表示，全新限量款楓糖胡桃風味咖啡單喝黑咖啡，可感受到的絲滑香甜口感，完美揉入楓糖甜香與胡桃堅果香氣的甜蜜滋味。若想體驗更明顯的楓糖風味，可在咖啡杯中先倒入10毫升楓糖糖漿，再萃取一顆楓糖胡桃風味咖啡加以攪拌，或是選擇搭配焦糖風味糖漿、香草風味糖漿，增添不同的太妃糖甜香口感或核果香氣。

另外，在雪克杯中倒入60毫升鮮奶油，並加入一顆冰塊，搖勻後再倒入咖啡杯中，最後撒上些許肉桂粉於鮮奶油上方，就能完成一杯口感香甜的職人推薦款「楓糖胡桃晨香咖啡」；或是加入燕麥奶與胡桃脆片，製作一杯拿鐵控專屬「楓糖胡桃燕麥拿鐵」，輕鬆在家化身咖啡師，享受愜意早晨。

世界拉花冠軍林子軒Chris教你用咖啡翻玩新花樣，多種咖啡食譜為晨間咖啡時光增添不同的儀式感。圖/Nespresso提供
世界拉花冠軍林子軒Chris教你用咖啡翻玩新花樣，多種咖啡食譜為晨間咖啡時光增添不同的儀式感。圖/Nespresso提供
響應國際早餐日，Nespresso全系列咖啡機優惠3,500元起。圖/Nespresso提供
響應國際早餐日，Nespresso全系列咖啡機優惠3,500元起。圖/Nespresso提供

咖啡 拉花 消費者

延伸閱讀

誰是最強天然美人？高允貞、金智媛、金高銀畢業照曝光 韓劇女神顏值會造成暴動、差最多的是她

李到晛慘遭附身 金高銀翻白眼嚇壞崔岷植！

揭密「頂級韓星片酬」5億男名單曝光！出場費天花板是他　韓媒抖出高薪背後黑暗隱憂

李到晛遭「惡靈附身流血淚」像變了一個人！《破墓》英勇保護金高銀　戲外真實關係曝光

相關新聞

台灣虎航全航線單程機票100元起！ 「尊榮虎」下周二開搶

台灣虎航推出「復活節驚喜彩蛋-找蛋最優禮」促銷活動，全航線單程未稅價100元起。3月26日第一波開賣限定「尊榮虎」搶先購...

懶人包／兒童吃住免費 再抽萬元住宿券！4月連假飯店優惠一次看

兒童清明連假即將到來，出國旅行時間太短，那就來入住星飯店、輕鬆小旅行。看準這波商機，全台飯店各有專案，或是免費入住、自助...

高雄巨蛋春季旅展超狂折扣登場 出國最高便宜1萬2

春天適合規畫旅遊，「2024高雄巨蛋春季旅展」即日起登場，集結160攤業者祭出優惠好康，挑戰市場最低價，迎接疫後報復性旅...

僅限VVIP！馬尼拉Solaire Resort鑽石會員獨享體驗揭秘

菲律賓馬尼拉的奢華飯店Solaire Resort Entertainment City久享盛名，除了連年獲得《富比士...

春茶新趣！唐寧前進頂奢露營區、TWG Tea「櫻」入茶

春來了，進口茗茶也捎來新風味。唐寧茶前進全台唯一Villa級露營車園區「LoopLand」，帶來揉合英式茶香與私廚料理、...

與金高銀同款咖啡機！世界拉花冠軍公開「咖啡食譜」

想跟韓星金高銀品嘗同一款咖啡風味？Nespresso日前公開韓國人氣演員金高銀（Kim Go Eun）成為2024亞洲區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。