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Van Cleef & Arpels春日珠寶空降高雄漢神 粉嫩動容

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「春日花園展覽空間」特展將從3月23日起開始，直至4月8日為止，可免費參觀、自由入場。圖／梵克雅寶提供
「春日花園展覽空間」特展將從3月23日起開始，直至4月8日為止，可免費參觀、自由入場。圖／梵克雅寶提供

每年的春分時刻，法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）常獻上一系列Frivole系列珠寶，以捕捉春臨大地的靈動氛圍。2024年的今日，梵克雅寶再度與法國藝術家Alexandre Benjamin Navet合作，將高雄漢神百貨購物廣場幻化為一方純真童趣的「春日花園展覽空間」，任各式花卉珠寶閃耀盛放、致意如香頌般的法式浪漫。

喜愛使用粉蠟筆、鉛筆和日本水彩的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet，其筆下畫面總帶有鮮亮色彩與質樸筆觸。2017年時Alexandre Benjamin Navet先獲得了梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）贊助的Grand Prix Design Parade Toulon大獎，2018年再獲得巴黎裝置藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）授權，在館內全新展廳Galerie d’Actualités內自由創作，繪製出展品《Espèces d’espaces》，並從2020年開始與梵克雅寶合作至今。今年雙方二度合作，透透Alexandre Benjamin Navet的童心筆觸，於博愛二路上、靠近巨蛋場館的高雄漢神百貨入口一樓處，「繪製」出一方色彩粉嫩、回歸的繁盛花園，也將梵克雅寶Frivole系列新品與經典的Lucky Spring珠寶，營造出粉嫩春日氣息、似有花香撲鼻而來。

梵克雅寶最早從1910年代開始由大自然得到靈感，轉譯為女士身上珠寶的柔美靈動，其中「春日花園展覽空間」現場並展出了多幅自1939年到1954年的高級訂製骨董珠寶手繪圖，例如蝴蝶胸針、香草束胸針、山茶花髮夾，反應出梵克雅寶身為珠寶世家的歷史底蘊。而當代的Frivole珠寶正是從1940、1950年代的高級珠寶獲得啟發，非平面、立體、微微內縮的花瓣全數以手工鏡面拋光，因而將反射散發正能量的日光、或她人的豔羨眼神。

不容錯過的首推四款Frivole 2024年新品，其中七花手環的花朵大小不一，全數以白金鑲鑽形塑，透過錯落有致的花瓣造型，生動寫實也詩意，訂價約286萬元；另一款八花戒指則混用白金、玫瑰金，呈現出冷凝與溫暖交織的繁盛意象，另有小型款耳環與小型款吊墜。此外經典的Frivole珠寶單品包含像是白金鑲鑽的成對耳環，又或一條18K白金鑲讚的九花（花瓣）項鍊，散發出冷凝的高貴氣息，同系列再推薦一只Cadenas 18K白金腕表，其造型宛如裝飾藝術風格鮮明的珠寶手鐲，並將時間藏入其中，也反映出過往年代女士不經意閱讀時間時的社交禮儀。

現場另推薦一組經典的Lucky Spring珠寶，全系列混搭18K玫瑰金、珍珠母貝、紅玉髓、縞瑪瑙等多素材，帶來指間戒、手環、長項鍊等單品，其中15枚墜飾的長項鍊更具備象徵好運的瓢蟲、象徵獲得幸福的鈴蘭、象徵堅忍的梅花、玫瑰金葉片等多元元素，適合搭配小洋裝或淺色系針織衫，粉嫩動容。

梵克雅寶官方Line帳號並同步推出期間限定的數位著色遊戲，只要依照教學指示、即可完成個人風化的專屬數位花卉創作，同時高雄漢神百貨一樓的「春日花園展覽空間」並推出拍貼機小遊戲，共有四種背景貼圖可供選擇，拍照完成後可現場列印或下載，活動將從3月23日起開始至4月8日為止，免費參觀、自由入場。

Frivole系列18K白金鑲鑽七花手環，286萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole系列18K白金鑲鑽七花手環，286萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole系列18K玫瑰金鑲鑽吊墜小型款，11萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole系列18K玫瑰金鑲鑽吊墜小型款，11萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
法國藝術家Alexandre Benjamin Navet。圖／梵克雅寶提供
法國藝術家Alexandre Benjamin Navet。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，18K玫瑰金、珍珠母貝、紅玉髓、縞瑪瑙，22萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，18K玫瑰金、珍珠母貝、紅玉髓、縞瑪瑙，22萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring長項鍊，18K玫瑰金、珍珠母貝、紅玉髓、縞瑪瑙，共鑲嵌15枚墜飾，59萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring長項鍊，18K玫瑰金、珍珠母貝、紅玉髓、縞瑪瑙，共鑲嵌15枚墜飾，59萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole系列18K玫瑰金鑲鑽耳環小型款，18萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole系列18K玫瑰金鑲鑽耳環小型款，18萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole系列18K玫瑰金鑲鑽八花戒指，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Frivole系列18K玫瑰金鑲鑽八花戒指，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Cadenas 18K白金腕表，鑽石、珍珠母貝面盤，136萬元。圖／梵克雅寶提供
Cadenas 18K白金腕表，鑽石、珍珠母貝面盤，136萬元。圖／梵克雅寶提供
活動現場模特兒展示了梵克雅寶的高級珠寶腕表，以及全新Frivole系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
活動現場模特兒展示了梵克雅寶的高級珠寶腕表，以及全新Frivole系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
充滿空氣感的玻璃罩內，展出了梵克雅寶的Frivole系列珠寶，粉嫩、閃耀、繁盛。圖／梵克雅寶提供
充滿空氣感的玻璃罩內，展出了梵克雅寶的Frivole系列珠寶，粉嫩、閃耀、繁盛。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶與法國藝術家Alexandre Benjamin Navet合作，於高雄漢神百貨購物廣場帶來「春日花園展覽空間」，並由模特兒演繹春日珠寶的粉嫩浪漫。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶與法國藝術家Alexandre Benjamin Navet合作，於高雄漢神百貨購物廣場帶來「春日花園展覽空間」，並由模特兒演繹春日珠寶的粉嫩浪漫。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶自去年於高雄漢神百貨開設專賣店後，再於一樓帶來期間限定的「春日花園展覽空間」。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶自去年於高雄漢神百貨開設專賣店後，再於一樓帶來期間限定的「春日花園展覽空間」。圖／梵克雅寶提供

法國 珠寶 藝術家

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