燦坤春季3C家電展開跑！大家電7折起　加碼10大品牌「72小時限時促銷」直降4折起

物價飛漲的通膨時代，節電抗漲成最具話題的消費顯學，燦坤加碼再祭3C家電優惠力挺抗漲大作戰，即日起至4月11日推出「春季3C家電展」促銷活動，全館大型家電7折起，四大家電（空調、冰箱、洗衣機、電視）安裝完成就送6,000元購物金，還可抽價值新台幣萬元的燦坤K幣，指定機種再享VVIP級尊榮安裝服務。

燦坤空調早鳥期間享免費到府場勘以及「熊速配」今天買、明天裝；3月金級省水節買指定洗衣機最高送3,000燦坤K幣，日製冰箱、洗碗機獨家送精美好禮。一級能效空調、冰箱還可享有政府補助及環保綠點回饋，最高可現省7,000元。此外，燦坤更聯手數十家3C品牌加碼推週週「72小時限時促銷」，活動期間每個週末都是入手3C家電的好日子。

燦坤週週快閃促銷戰加碼春季3C家電展，攜手10大國際品牌發起「72小時限時促銷」系列活動，指定3C家電限時直降4折起。3月22日至3月24日期間，Panasonic指定果汁機直降77折；PHILIPS指定劇院搭購電視享現折5,000元，指定微型劇院獨家登錄送PHILIPS壓力鍋。3月22日至3月25日石頭加碼推出解放96小時企劃，指定掃地機器人下殺4折，登錄還有機會抽中iPad 9 64GB、象印電子鍋。聲寶自3月23日至3月25日限時推出全系列家電快閃促銷，指定空調下殺75折，冰箱、洗衣機、廚房小家電及清淨清掃系列商品滿額享獨家好禮，指定55吋以上電視、DC風扇加碼送3C好禮。

全球AI浪潮來勢洶洶，燦坤把握實體體驗的通路優勢，祭出一系列促銷方案迎戰AI PC換機潮，即日起至3月25日連續96小時，燦坤全館AI筆電82折起，指定單品最高直降10,000元，指定AI機種獨家送大通65W快充頭及C to C快充線，搭載Intel Core Ultra的Lenovo 14吋Slim5 AI筆電活動價27,000元有找，Acer 14吋SwiftGO EVO認證AI筆電活動價28,900元，使用悠遊付購機還可享最高18%回饋。4月11日前買任一款AI筆電加碼再抽Samsung Galaxy S24新款AI手機。

果粉會員最期待的「Apple激安72小時」將於3月29日至3月31日開跑，筆電、手機、平板、耳機通通本月最低價，燦坤指定門市Apple專櫃限時3天獨家回饋蘋果會員。指定款MacBook Air M2限時直降2,000元，iPad指定款下殺9折起，iPhone 15系列指定機種及Apple Watch全系列最高現折8%，AirPods 2nd限時活動價3,699元，全系列副廠蘋果主機周邊優惠價。全館Apple商品消費滿3,000元即可抽Beats Studio Buds+耳機，舊換新再享估價加碼10%折抵優惠；選購MacBook或iPad商品凡符合教育價資格，還可享有教育價雙重折抵優惠。