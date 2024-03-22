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輕盈又堅硬 芝柏、寶珀、百年靈運動風新表「鈦」有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Aerospace B70 Orbiter航天多功能熱氣球B70腕表，鈦金屬、超級石英機芯，具分段計時和飛返功能的1/100秒計時碼表、倒數計時器、第二時區、鬧鐘、萬年曆，13萬5,000元。圖／百年靈提供
Aerospace B70 Orbiter航天多功能熱氣球B70腕表，鈦金屬、超級石英機芯，具分段計時和飛返功能的1/100秒計時碼表、倒數計時器、第二時區、鬧鐘、萬年曆，13萬5,000元。圖／百年靈提供

有別於常見的精鋼、高價的貴金屬，鈦金屬具備了輕盈、堅硬、優異物理性的多重特點，近日便有百年靈（Breitling）、芝柏（Girard Perregaux）、寶珀（Blancpain）分別推出新品鈦腕表，並分別聚焦在小尺寸、經典幾何設計與冒險主題。

原本一向以45毫米為主流的Blancpain五十噚腕表，曾在去年牛刀小試推出42毫米的五十噚70周年限量紀念款Act 1版本，今年則正式推出了23級鈦金屬表殼版本，讓表款能更合適於日常生活使用。表款的動力來源1315機芯是Blancpain表廠自行設計、製造、生產、組裝和調校，同時具有停秒功能，可更精確地調整。300米的防水性能但採用「透背設計」，可看見靈感源自1953年的18K紅金自動盤、並覆以NAC鉑金合金塗層。

芝柏的Laureato桂冠系列是源自1975年的經典設計，今年則推出42毫米的五級鈦金屬一體成型鍊帶款。所謂的五級鈦是以90%的鈦、6%的鋁、4%的釩與微量的鐵組成，輕盈、堅固、高韌性，因此打磨拋光更加困難，施以巴黎釘飾紋的灰色面盤下，由419個零件組成的GP03300自動上鍊機芯並經珍珠圓點、蝸形紋、倒角打磨修飾。而圓形表殼從側邊欣賞更能發現計時按鈕外圈、表冠、表殼的霧亮面交錯的打磨，從細節煥發建築與結構之美。

百年靈則為了品牌140周年推出第一款慶祝之作：Aerospace B70 Orbiter航天多功能熱氣球B70腕表，以紀念1999年時兩位熱氣球飛行員搭乘百年靈Orbiter 3號熱氣球、最終完成飛行45,633公里、歷時19天21小時47分鐘的創紀錄。有別於傳統，表款的動力來源是一只經瑞士官方天文台（COSC）認證的百年靈自製B70機芯，其精確度為標準石英表的十倍，並帶來具分段計時和飛返功能的1/100秒計時碼表、倒數計時器、第二時區、鬧鐘與萬年曆功能。

表款封閉式後底蓋的銀色質感模仿了當初熱氣球的銀色質地，並印有橘色的Breitling Orbiter 3字樣，更帶人以想像力、熱情與勇氣，乘空而去。

封閉式後底蓋的銀色質感，正模仿了當初熱氣球的銀色質地，並印有橘色的Breitling Orbiter 3字樣。圖／百年靈提供
封閉式後底蓋的銀色質感，正模仿了當初熱氣球的銀色質地，並印有橘色的Breitling Orbiter 3字樣。圖／百年靈提供
芝柏Laureato桂冠系列計時碼表，45毫米、五級鈦金屬、自動上鍊機芯、計時碼表，價格店洽。圖／芝柏提供
芝柏Laureato桂冠系列計時碼表，45毫米、五級鈦金屬、自動上鍊機芯、計時碼表，價格店洽。圖／芝柏提供
圓形表殼、八角形表圈與巴黎釘紋，已是芝柏「桂冠」Laureato系列的經典設計。圖／芝柏提供
圓形表殼、八角形表圈與巴黎釘紋，已是芝柏「桂冠」Laureato系列的經典設計。圖／芝柏提供
Blancpain五十噚腕表，42毫米、玫瑰金、自動上鍊機芯、防水300米，價格店洽。圖／Blancpain提供
Blancpain五十噚腕表，42毫米、玫瑰金、自動上鍊機芯、防水300米，價格店洽。圖／Blancpain提供
Blancpain新款五十噚腕表並搭配擁有織紋紋理的橡膠表帶，動感同時文質彬彬。圖／Blancpain提供
Blancpain新款五十噚腕表並搭配擁有織紋紋理的橡膠表帶，動感同時文質彬彬。圖／Blancpain提供
1999年3月21日，百年靈Orbiter 3號熱氣球，完成了不間斷環球飛行的任務，合計飛行45,633公里、歷時19天21小時又47分鐘。圖／百年靈提供
1999年3月21日，百年靈Orbiter 3號熱氣球，完成了不間斷環球飛行的任務，合計飛行45,633公里、歷時19天21小時又47分鐘。圖／百年靈提供

熱氣球 腕表

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