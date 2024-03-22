國城建設跨界復興老菜 「雋GEN」餐廳搶攻頂流客層

素有「米其林建商」稱譽的高雄國城建設，標榜追求建築極致美學，旗下萬象餐飲繼引進兩間米其林星級餐廳Liberté、承Sho後，又砸數千萬打造頂級粵菜餐廳「雋GEN」。今天餐廳正式開幕，延攬有台北頤宮主廚「早哥」陳泰榮擔任廚藝總監、40年粵菜經歷的港籍主廚胡鑑波擔任行政主廚，強強聯手端出高檔「老派粵菜」搶攻頂端客群，試營運期間，許多中北部美食客已南下搶先品味。

「雋GEN」位於高雄軟體科學園區國城UFO總部1樓，一踏進餐廳，挑高的空間沉穩大器，玄關掛有名家張月華墨寶，並有3隻姿態各異的「駿馬」藝術 擺設，入耳是無伴奏大提琴樂音，身心靈舒緩。有別於一般粵菜餐廳大盤上桌，「雋GEN」採「位上」套餐，設定3680元、5280元、8880元3款高價位，一個人也能盡情享受。

「雋GEN」禮聘理念相符的前頤宮主廚陳泰榮，及得過香港「美食之最大賞」金獎的胡鑑波師傅掌廚，走的是「老派粵菜」，復原古菜老味道卻以新手法呈現。國城建設副總洪嘉聰指這裡看不到大盤燒臘、烤鴨或港點，而是精緻粵菜，展現全新的美食哲學，這也合國城豪宅建案「定潮」的精神。

雋GEN廚藝總監「早哥」陳泰榮是澳門人，年少時在葡京酒店中餐廳學藝，1988年來台灣發展，2017年被網羅至君品酒店頤宮，連續5年摘下3星殊榮，是不折不扣的米其林3星主廚。另來自香港的行政主廚胡鑑波，擁有40年資歷，雙強聯手，讓正統奧菜重現高雄，為高雄Fine Dining（精緻餐飲）市場再添生力軍。

陳泰榮說，轉戰雋GEN，不是以「摘星」為志，也不要雋GEN貼上「小頤宮」標籤，店內菜單會以高雄在地食材為主，不斷翻新，展現粵菜料理層次，追求極致。

洪嘉聰說，建築與高端餐飲一樣，具有創造生活美學的責任，萬象餐飲成立的宗旨，就是想把高雄沒有的找來，提升高雄餐飲文化。「雋GEN」 3月7日試營運以來，88席座位幾乎訂席一空，中北部饕客約占兩成，都追隨「早哥」而來，高雄在地客則有「定潮」住戶及建案已購客。餐廳之所以取名「雋」，即取其厚重古拙字意，一如烹調時文火慢燉、細細作工，熬煮出精華。