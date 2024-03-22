浪漫氣氛爆棚的六間雙北景觀餐廳！擁有無敵美景 求婚、告白、約會首選

想讓生活更加有浪漫元素嗎？帶另一半來這裡約會，絕對事半功倍。

The Tavernist

台北市/大安區

餐廳裝潢摩登時尚有質感，每季都會推出新料理，元素概括西方食材和台灣本地味道，口味選擇變化多元，每次造訪都能有不同的驚喜。（MENU美食誌Bonnie提供）

屋頂上 The top

台北市/士林區

台北陽明山上的夜景聖地The Top 屋頂上，擁有峇里島氛圍感，夕陽餘暉、燈火通明的夜景，視野美到讓人心醉。菜單相當多元，熱炒、燒烤、合菜應有盡有。（MENU美食誌庭庭提供）

八里BaLi水灣四季景觀餐廳

新北市/八里區

以峇里島現代風情勾勒融入傳統文化藝術，大片落地窗讓海景180度零死角的呈現，餐廳還有駐場歌手。推薦金巴蘭熱火私藏舞串燒、髒鴨飯、西藏手工燉奶。

（MENU美食誌Yu-Shih Lu提供）

生活在他方 elsewhere cafe夜貓店

台北市/文山區

獨棟白色系建築，擁有眺望台北城市的遼闊風景，提供主餐鹹食、蛋糕甜點、咖啡、茶類飲品、果汁特調，還有提供書籍免費翻閱，和販賣文創商品。（MENU美食誌Huang Zhujun提供）

留夏 Stay Cafe

新北市/三芝區

餐廳以工業風為主體，有著高挑的樓型搭配上明亮的採光，有室內、室外及二樓的半室外，三種用餐區。提供飯、麵食、沙拉、披薩、早午餐和各式飲品。（MENU美食誌20F食驗家提供）

Brick Yard 33 1/3 -BY33 美軍俱樂部

台北市/士林區

停滯在時空裡的美式懷舊老建築，每個角落保留著美國60年代的復古鄉村風，搭配周圍大屯山圍繞。餐點種類選擇多元，推薦起司乳酪蛋糕和莓果氣泡飲。（MENU美食誌laineil提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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